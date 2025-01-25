Konya'da çöken binadan acı haber! 1 kadının cansız bedeni çıkarıldı

Konya'da dün akşam saatlerinde çöken 4 katlı binanın enkazındanki arama kurtarma çalışmalarından üzücü haber geldi. Ekipler, 1 kadının cansız bedenine ulaştı. 3 kişinin sağ çıkarıldığı enkazda 1 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Konya'da çöken binadan acı haber! 1 kadının cansız bedeni çıkarıldı
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Dün akşam saatlerinde Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir bina çökmüştü. Binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin enkazdaki arama kurtarma çalışmaları 12 saati aşkın süredir devam ediyor.

Yapılan arama kurtarma çalışmalarında gece saatlerinde 3 kişi sağ olarak kurtarılmıştı.

Kalan 2 kişiye ulaşmak için sürdürülen çalışmalardan acı bir haber geldi. Ekiplerin çalışması sonucu enkazdan 23 yaşlarında bir kadının cansız bedeni çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan ceset, Konya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Enkazda olduğu değerlendirilen 1 kişiyi arama çalışmaları ise yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Yıkılan binayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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