Konya’da dev uyuşturucu operasyonu: 133 şüpheliden 34’ü tutuklandı

Konya'da düzenlenen büyük uyuşturucu operasyonlarında 133 şüpheliden 34’ü tutuklandı. Polis, yapılan aramalarda 109 bin uyuşturucu hap ve 3 ruhsatsız tabanca gibi çok sayıda yasadışı malzeme ele geçirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Konya’da dev uyuşturucu operasyonu: 133 şüpheliden 34’ü tutuklandı
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, 20 Şubat ile 5 Mart arasında 71 farklı operasyon düzenleyerek, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Bu operasyonlar kapsamında 133 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, yapılan geniş çaplı sorgulama ve incelemelerin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, 109 bin uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler, 3 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Ayrıca, 292 bin 540 lira uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen para da bulundu.

Mahkeme, gözaltına alınan 133 kişiden 84’ünü serbest bırakırken, 34’ü tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 8 kişi ve 7 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ayrıca, uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak suçundan aranan 35 hükümlü de cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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