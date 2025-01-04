Konya’da feci kaza! Tır şarampole devrildi

Konya’nın Karapınar ilçesinde Yelekli mevkisinde meydana gelen trafik kazası, hem çevredeki vatandaşları hem de kazayı öğrenenleri üzüntüye boğdu. Ahmet Zorlu yönetimindeki 03 FY 420 plakalı tır, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Ahmet Zorlu’nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hayatını kaybeden sürücü Ahmet Zorlu’nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.