Konya’da inanılmaz olay: 15 yıl cezası vardı, 2 ay cami tuvaletinde yaşadı!

Konya’da polisi bile hayrete düşüren bir firar operasyonu yaşandı. Hakkında "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan 29 yaşındaki Ö.G., emniyet güçlerinin bir haftalık titiz takibi sonucunda akıllara durgunluk veren bir gizlenme noktasında yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir peşinde oldukları Ö.G.'nin izini Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde buldu. Bir caminin çevresinde şüpheli hareketler sergileyen şahıs üzerine yoğunlaşan ekipler, bir hafta boyunca bölgeyi abluka altına aldı. Yapılan incelemelerde, firari hükümlünün yakalanmamak için caminin kullanılmayan tuvaletini adeta bir eve dönüştürdüğü ve tam 2 aydır burada yaşadığı ortaya çıktı.

ÜZERİNDEN ÇIKANLAR POLİSİ ŞAŞIRTTI

Güvenlik önlemlerinin ardından tuvalete düzenlenen baskınla kıskıvrak yakalanan Ö.G.'nin üst aramasında çıkanlar, şahsın suç faaliyetlerine devam etme hazırlığında olduğunu kanıtlar nitelikteydi. Polisin yaptığı aramada Ö.G.'nin üzerinden bir adet bıçak, makas ve çok sayıda farklı kapıya ait anahtar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve hastanede sağlık kontrolünden geçirilen firari hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 15 yıllık cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

