Konya’da Narko-Mercek operasyonu! 1 tonu aşkın bonzai üretilebilecek hammadde ele geçirildi

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla Narko-Mercek Operasyonu'nu hayata geçirdi. Operasyon çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu üretiminde kullanılabileceği değerlendirilen çok sayıda madde ele geçirildi.

HAMMADDEDEN 78 KİLO BONZAİ ÇIKACAKTI

Ekiplerin el koyduğu maddeler arasında 7 kilo 50 gram ADB-BUTİNİCA uyuşturucu hammaddesi ile 5 kilo 200 gram pregabalin hammaddesi öne çıktı. Bunların yanı sıra 3 kilo 110 gram eroin, 1229 adet uyuşturucu hap ve 274 gram sentetik kannabinoid (bonzai) de operasyonda ele geçirilen maddeler arasında yer aldı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ele geçirilen 7 kilo 50 gram ADB-BUTİNİCA hammaddesinden yaklaşık 1 ton 78 kilo 500 gram sentetik kannabinoid (bonzai) elde edilebileceği, 5 kilo 200 gram pregabalin hammaddesinden ise yaklaşık 17 bin 333 adet uyuşturucu hap üretilebileceğinin değerlendirildiği bildirildi.

7 ARANAN HÜKÜMLÜ YAKAYA GİRDİ

Operasyon kapsamında ekipler toplam 354 şahsın sorgulamasını gerçekleştirdi. Yapılan sorgulamalar sonucunda, çeşitli uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi tespit edilip yakalandı.

Yakalananlar arasında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T. dikkat çekti. Aynı listede 2313 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. de bulunuyordu. Diğer 5 kişinin ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından 1 yıl 8 ay ile 4 yıl 7 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu belirtildi.

Operasyon sonucunda toplam 26 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu.