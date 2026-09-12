Konya'da polis ve savcı taklidiyle dolandırıcılık: 2 şüpheli Bolu'da yakalandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis ve Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtarak vatandaşları mağdur eden şüphelilere yönelik bir çalışma yürütüyordu. Bu çalışma kapsamında takibe alınan olay, Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Arif Çelebi Sokak'ta yaşandı. Şüpheliler, bir vatandaşı telefonla arayarak kendilerini polis ve Cumhuriyet Savcısı olarak tanıttı.

Telefondaki şüpheliler, korku ve panik yaratarak vatandaşın evindeki yüklü miktardaki ziynet eşyasını ve nakit parayı elden teslim aldı, ardından olay yerinden uzaklaştı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, şüphelilerin parayı ve ziynet eşyalarını aldıktan sonra iki farklı ticari taksiye binerek İstanbul istikametine yöneldiği tespit edildi. Ekiplerin sürdürdüğü takip, şüphelilerin Bolu ili sınırlarındaki Anadolu Otoyolu üzerinde yakalanmasıyla sonuçlandı.

ÜZERLERİNDEN ALTIN VE PARA ÇIKTI

Yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, mağdurun elden teslim ettiği ziynet eşyaları ve nakit paranın tamamına el konuldu. Ele geçirilenler arasında 45 adet Ata altın, 1 adet 5'li Reşat altın, 6 adet Ajda bilezik (60 gram), 2 adet Adana burması (100 gram), 3 adet çeyrek altın, 1 adet 1 gram altın, 1 adet altın zincir, 1 adet altın bileklik ile inci kolye, bileklik ve yüzükler bulunuyordu. Bunlara ek olarak 14 bin lira nakit para da ele geçirildi.

A.K. ve D.Y.G. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan iki şüpheli, daha sonra ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü, bu tür olayların ardından vatandaşları uyardı. Yetkililer, kendisini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtıp para ya da ziynet eşyası talep eden kişilere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Böyle bir durumla karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması gerektiği de vurgulandı.