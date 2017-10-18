Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’ndaki üçüncü maçı Salzburg karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’ndaki üçüncü maçında yarın Avusturya temsilcisi Salzburg’u konuk edecek. Gruptaki ikinci maçında ilk galibiyetini alan Atiker Konyaspor Salzburg'u yenerek çıkışını devam ettirmek istiyor. Avusturya ekibinin ise grupta 4 puanı bulunuyor.



Konyaspor-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda 19 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Craig Pawson yönetecek. Müsabaka, TRT 1 ve Tivibu Spor 2’den naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve detaylar fanatik.com.tr'de...



Gruptaki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya’ya deplasmanda 1-0 yenilen Atiker Konyaspor, ikinci haftada konuk ettiği Portekiz ekibi Vitoria karşısında aldığı 2-1’lik galibiyetle, Avrupa kupalarındaki ilk 3 puanına ulaştı.



Grup lideri Salzburg ise ilk hafta deplasmanda Vitoria ile 1-1 berabere kaldı, ikinci maçta evinde Olympique Marsilya’yı 1-0 mağlup etti. I Grubu’nun üçüncü haftasındaki diğer maçta Olympique Marsilya, Vitoria’yı ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda üçüncü hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:



Avrupa kupalarında 9. maç



Atiker Konyaspor, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 9. sınavına çıkacak. Avrupa arenasında ilk kez geçen sezon mücadele eden Konya temsilcisi, tamamı UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı toplam 8 maçta birer galibiyet ve beraberlik alırken, 6 karşılaşmada yenildi. Atiker Konyaspor, bu maçlarda attığı 4 gole karşılık kalesinde 14 gol gördü. Konyaspor’un Avrupa kupalarında geride kalan 8 maçta aldığı sonuçlar şöyle:



2016-2017 sezonu:



Atiker Konyaspor-Shakhtar Donetsk: 0-1

Gent-Atiker Konyaspor: 2-0

Atiker Konyaspor-Braga: 1-1

Braga-Atiker Konyaspor: 3-1

Shakhtar Donetsk-Atiker Konyaspor: 4-0

Atiker Konyaspor-Gent: 0-1



2017-2018 sezonu:



Olympique Marsilya-Atiker Konyaspor: 1-0

Atiker Konyaspor-Vitoria: 2-1