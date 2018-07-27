“Köpekler havlıyorsa doğru yoldasındır.” Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes Ankara-Karakas ilişkilerindeki yakınlaşmayı bu çok çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yapan Bracho, iki ülkenin stratejik müttefik olduğunu vurguladı. İki ülkenin de emperyalizmin hedefinde olduğuna dikkat çekti.

Bu sözlerle Türkiye-Venezuela ilişkilerini özetledi. “Stratejik müttefiklik” vurgusu yaptı. Ticaret hacminde kırılan rekora ilişkin “tatmin değiliz” dedi.Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Venezuela Devlet Başkanı Nicolos Maduro zirvesi sonrası ilk kez Ulusal Kanal’a konuştu.Büyükelçi Bracho, iki ülkenin emperyalizmin hedefinde olduğunu söyledi.Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Eray Çelebi ve Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik’in sorularını yanıtlayan Bracho, emperyalizmin hedefinde olan iki ülke arasındaki yakınlaşmayı dikkat çeken sözlerle tarif etti.Venezuelalı Büyükelçi, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine de dikkat çekti. Önce Venezuela’nın altınlarını Türkiye’ye getirme konusunda değindi.İki ülke arasındaki ticaret hacminde son yıllarda ciddi bir yükseliş eğilimi var.Büyükelçi Bracho, Amerika’nın dış politikasına ilişkin de konuştu. İran’a yönelik yaptırımlara karşı çıktı.Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho’nun gündeminde Amerika’nın Venezuela’yı işgal edeceğine dönük iddialar da vardı. Önemli bilgiler verdi büyükelçisi Bracho.