Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişlere ilişkin UKOME kararının revize edildiği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişine izin verilen araç sınıf ve modellerin belirtildiği UKOME kararınca ilgili kanun gereği uygulanan cezai yaptırımların, Resmi Gazete'de yayımlanan "Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile yeniden düzenlendiği anımsatıldı.



Söz konusu düzenleme kapsamında, araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 2 Kasım 2016'dan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçenlere idari para cezası uygulanmayacağı, verilmiş cezaların tebliğ edilmeyeceği, tebliğ edilenlerin tahsilatından vazgeçileceğine işaret edilen açıklamada, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığının kararlaştırılacağı, yargılama ve takip giderinin taraflar üzerinde bırakılacağı ve vekalet ücretine hükmedilmeyeceğinin altı çizildi.



Tüm 1. sınıf araçlar köprülerden geçebilecek

İlgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatların, 28 Şubat 2019'a kadar başvurulması halinde 29 Mart 2019'a kadar ret ve iade edileceği vurgulanan açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçişine izin verilen araçların yeni alınan UKOME kararıyla revize edildiği belirtildi. Açıklamada, güncel UKOME kararına göre, tüm 1. sınıf araçların Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanabileceği belirtildi.



2. sınıf araç olup, ruhsatında kamyonet veya otomobil yazan araçların ise sadece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanabileceği ifade edilen açıklamada, söz konusu araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanmalarındaki yasağın devam ettiği bildirildi.



Açıklamada, 2, 3, 4 ve 5. sınıf olup, ruhsatında kamyon, otobüs (tüm yolcu servis araçları, toplu taşıma araçları, turizm, okul, İETT ve Özel Halk Otobüsü, Otobüs AŞ, taksi dolmuş, karavan gibi hariç) tır ve çekici yazan araçlara Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uygulanan yasakların devam ettiğine işaret edilerek, bu araçların Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanma zorunluluğunun bulunduğu kaydedildi.



