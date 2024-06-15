Köprüdeki eylemi gerçekleştiren şüpheli tutuklandı! Şüphelinin savcılık ifadesi de ortaya çıktı

Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'da dün akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir otomobil durdu. Otomobilin yanına giden polis ekipleri, sürücü koltuğunda oturan kişinin elinde kırmızı kablolu pim olduğunu görünce, köprü tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

Olay yerine Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, takviye kuvvet ve müzakereci polisler sevk edildi. Araçtaki R.C.Ç'nin ekiplere, SMA hastalarına devletin yardım etmesi için böyle bir eyleme başvurduğunu ve bir devlet büyüğüyle görüşmek istediğini söylediği öğrenildi.

Yaklaşık bir saat süren görüşmelerin ardından şüpheli, polis ekiplerince teslim alındı.

KÖPRÜDE EYLEM YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şüpheli R.C.Ç'nin Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Savcılıkta ifade veren R.C.Ç, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yaptıktan sonra tutuklanan şüphelinin savcılıktaki ifadesine ulaşıldı.

Şüpheli R.C.Ç, savcılıktaki ifadesinde, SMA hastası çocukların kötü durumda olduğunu gördüğünü ve buna dikkati çekmek amacıyla söz konusu eylemi gerçekleştirdiğini savundu.

Aracındaki bomba süsü verilmiş düzeneği kendisinin yaptığını anlatan R.C.Ç, "Amacım trafiği kapatmak ve bu mevzuya dikkati çekmekti. Düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu. Ayrıca akü ve birtakım kabloları yerleştirdim. Kimseden herhangi bir destek veya yardım almadım. Kimsenin haberi yoktur. Olay sebebiyle pişman değilim." dedi.