Köprüye “Free İmamoğlu” pankartı asan 6 CHP’li vekile fezleke şoku

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, kendisi dahil 6 CHP milletvekili hakkında fezleke hazırlandığını duyurdu. Gökçek’in açıklamasına göre fezleke, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne “Free İmamoğlu” pankartı asılması nedeniyle düzenlendi.

Fezlekeye konu olan diğer milletvekilleri Nimet Özdemir, Suat Özçağdaş, Mahmut Tanal, İlhami Özcan Aygun ve Ahmet Baran Yazgan oldu.

Ali Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 'Free İmamoğlu' pankartı astığımız için ben ve milletvekillerimiz Nimet Özdemir, Suat Özçağdaş, Mahmut Tanal, İlhami Özcan Aygun, Ahmet Baran Yazgan hakkında fezleke hazırlanmış. Şeref nişanesi sayarız! Bir değil bin fezleke de hazırlasanız, tehditlerinize, baskılarınıza boyun eğmeyeceğiz! Doğru bildiğimiz gerçekleri her yerde, her zaman söylemeye devam edeceğiz. Yaratmak istediğiniz korku iklimini paramparça edecek, bu ülkeye güneşli güzel yarınları elbirliği ile getireceğiz!"