Köprüye “Free İmamoğlu” pankartı asan 6 CHP’li vekile fezleke şoku

İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne “Free İmamoğlu” pankartı asan altı CHP milletvekili hakkında fezleke hazırlandı. Fezlekeyi sosyal medya hesabından duyuran CHP’li Ali Gökçek, “Bir değil bin fezleke de hazırlasanız boyun eğmeyeceğiz” diyerek karara tepki gösterdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Köprüye “Free İmamoğlu” pankartı asan 6 CHP’li vekile fezleke şoku
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CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, kendisi dahil 6 CHP milletvekili hakkında fezleke hazırlandığını duyurdu. Gökçek’in açıklamasına göre fezleke, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne “Free İmamoğlu” pankartı asılması nedeniyle düzenlendi.

Fezlekeye konu olan diğer milletvekilleri Nimet Özdemir, Suat Özçağdaş, Mahmut Tanal, İlhami Özcan Aygun ve Ahmet Baran Yazgan oldu.

Ali Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 'Free İmamoğlu' pankartı astığımız için ben ve milletvekillerimiz Nimet Özdemir, Suat Özçağdaş, Mahmut Tanal, İlhami Özcan Aygun, Ahmet Baran Yazgan hakkında fezleke hazırlanmış. Şeref nişanesi sayarız! Bir değil bin fezleke de hazırlasanız, tehditlerinize, baskılarınıza boyun eğmeyeceğiz! Doğru bildiğimiz gerçekleri her yerde, her zaman söylemeye devam edeceğiz. Yaratmak istediğiniz korku iklimini paramparça edecek, bu ülkeye güneşli güzel yarınları elbirliği ile getireceğiz!"

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