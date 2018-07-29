İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın "Liderimiz Devlet Bahçeli" gafının yuhalanmasının ardından MHP'den ilk açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın "Oradaki kitle kimi yuhaladı? MHP Lideri Bahçeli’yi mi yoksa Koray Aydın’ın gafını mı?" diye sordu.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın partililerce yuhalanan "Liderimiz Devlet Bahçeli" gafına ilişkin MHP'den ilk değerlendirme geldi.



Açıklamayı parti Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptı. Yalçın, kitlenin kimi yuhaladığına ilişkin soruya yanıt verilmesi gerektiğini belirtti.



Aydın ve İyi Partili kurmaylar, olağanüstü kurultay çağrısı yaparak yeniden aday olmayacağını duyuran Meral Akşener'i ikna için evine gitmişti. İkna görüşmesinin ardından evin önünde bekleyen kitleye hitap eden Aydın "Liderimiz Devlet Bahçeli" gafını yapmıştı.



ulusal.com.tr