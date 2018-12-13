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Koray Aydın’dan 'istifa' açıklaması

İyi Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, hakkında çıkan istifa iddiaları hakkında sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Aydın, "Basın ahlakı nedir bilmeyen ve kalemini iktidara kiralayan bir sözde gazetecinin şahsım hakkında ortaya attığı “istifa” iddiası tamamen asılsızdır, yalandır" dedi.

Koray Aydın’dan 'istifa' açıklaması

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, dün akşam bir TV programında ortaya atılan istifa iddialarını yanıtladı.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Aydın, “Basın ahlakı nedir bilmeyen ve kalemini iktidara kiralayan bir sözde gazetecinin şahsım hakkında ortaya attığı “istifa” iddiası tamamen asılsızdır, yalandır ve iftiradır. dedi.

Aydın, "Anlaşılan o ki; başlattığımız İYİ'lik mücadelecisinin Türk Milleti nezdinde teveccüh bulmuş olması ve yaklaşan yerel seçimlerde bu teveccühün zirve yapacağının anlaşılması, bu zavallı trolleri rahatsız etmiş görünüyor." diye yazdı.

Koray Aydın'ın açıklaması şöyle;
Basın ahlakı nedir bilmeyen ve kalemini iktidara kiralayan bir sözde gazetecinin şahsım hakkında ortaya attığı “istifa” iddiası tamamen asılsızdır, yalandır ve iftiradır.
Anlaşılan o ki; başlattığımız İYİ’lik mücadelecisinin Türk Milleti nezdinde teveccüh bulmuş olması ve yaklaşan yerel seçimlerde bu teveccühün zirve yapacağının anlaşılması, bu zavallı trolleri rahatsız etmiş görünüyor.
Ama hiç kusura bakmasınlar! Haksızlığı, yalanı, iftirayı ilke edinmiş olanları rahatsız etmeye devam edeceğiz! Herkes bilsin ki; İYİ’lik mücadelesinin bir parçası olmaya devam edeceğim.Görevimin başındayım, çalışma arkadaşlarımızla birlikte yerel seçimlere kilitlenmiş durumdayım.

Etiketler; #İyi Parti #ankara #Koray Aydı
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