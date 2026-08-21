Koray Sarısaçlı'dan Alparslan Kuytul hakkında şok itiraflar! "Elemanlarını öne sürer, kendisi arkada durur"

Sarısaçlı, günlerce karanlık bir yerde tutulduğunu, vücudunda kırıklar oluşana kadar darbedildiğini belirterek tüm olayların asıl sorumlusunun Alparslan Kuytul ve ekibi olduğunu vurguladı.

"GÜNLERİ ANCAK EZAN SESİNDEN ANLIYORDUM, BELİME SIÇRADILAR"

Kaçırıldığı dönemde yaşadığı dehşet dolu günleri aktaran Koray Sarısaçlı, alıkonulduğu yerin tamamen karanlık olduğunu ve zaman kavramını yitirdiğini ifade etti:

"Günlerin geçtiğini ezan sesinden tahmin edebiliyordum. Sürekli darbettiler, üzerime çıktılar, belime sıçradılar. Orada kırıldığını zaten hissetmiştim."

Uğradığı ağır fiziksel şiddet sonucu vücudunda oluşan kırıkların ardından aldığı sağlık raporlarının organize bir şekilde itibarsızlaştırılmak istendiğini belirten Sarısaçlı, kendi bilgisi dışında tıbbi kayıtları üzerinden farklı bir hastaneden karşı rapor ve değerlendirme alınmaya çalışıldığını aktardı.

"BÜTÜN MÜSEBBİBİ ALPARSLAN KUYTUL VE ELEMANLARIDIR"

Yapılanmanın işleyişine ve suç organizasyonunun perde arkasına dikkat çeken Sarısaçlı, doğrudan Alparslan Kuytul'u işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Öndeki elemanları öne sürer ama kendisi arkada durur. Yaşananların, kaçırılma ve darp olaylarının bütün müsebbibi Alparslan Kuytul ve elemanlarıdır."