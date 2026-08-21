Koray Sarısaçlı'dan Alparslan Kuytul hakkında şok itiraflar! "Elemanlarını öne sürer, kendisi arkada durur"

"Alparslan Kuytul Suç Örgütü" soruşturması kapsamında kaçırılan ve işkenceye maruz kalan müşteki iş insanı Koray Sarısaçlı, maruz kaldığı şiddet ve kaçırılma sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Koray Sarısaçlı'dan Alparslan Kuytul hakkında şok itiraflar! "Elemanlarını öne sürer, kendisi arkada durur"
Yayınlanma:

 Sarısaçlı, günlerce karanlık bir yerde tutulduğunu, vücudunda kırıklar oluşana kadar darbedildiğini belirterek tüm olayların asıl sorumlusunun Alparslan Kuytul ve ekibi olduğunu vurguladı.

"GÜNLERİ ANCAK EZAN SESİNDEN ANLIYORDUM, BELİME SIÇRADILAR"

Kaçırıldığı dönemde yaşadığı dehşet dolu günleri aktaran Koray Sarısaçlı, alıkonulduğu yerin tamamen karanlık olduğunu ve zaman kavramını yitirdiğini ifade etti:

"Günlerin geçtiğini ezan sesinden tahmin edebiliyordum. Sürekli darbettiler, üzerime çıktılar, belime sıçradılar. Orada kırıldığını zaten hissetmiştim."
Uğradığı ağır fiziksel şiddet sonucu vücudunda oluşan kırıkların ardından aldığı sağlık raporlarının organize bir şekilde itibarsızlaştırılmak istendiğini belirten Sarısaçlı, kendi bilgisi dışında tıbbi kayıtları üzerinden farklı bir hastaneden karşı rapor ve değerlendirme alınmaya çalışıldığını aktardı.

"BÜTÜN MÜSEBBİBİ ALPARSLAN KUYTUL VE ELEMANLARIDIR"

Yapılanmanın işleyişine ve suç organizasyonunun perde arkasına dikkat çeken Sarısaçlı, doğrudan Alparslan Kuytul'u işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Öndeki elemanları öne sürer ama kendisi arkada durur. Yaşananların, kaçırılma ve darp olaylarının bütün müsebbibi Alparslan Kuytul ve elemanlarıdır."

Çankırı Ilgaz'da sabah saatlerinde deprem! Naci Görür'den ilk uyarı geldi:Çankırı Ilgaz'da sabah saatlerinde deprem! Naci Görür'den ilk uyarı geldi:Yurt
Yalova'da dehşet! 8 aylık hamile eşini pompalı tüfekle öldürdü, bebek ameliyatla kurtarıldıYalova'da dehşet! 8 aylık hamile eşini pompalı tüfekle öldürdü, bebek ameliyatla kurtarıldıYurt
alparslan kuytul operasyon
Günün Manşetleri
Ulusal Kanal'ı kesintisiz izlemek için işte frekanslar
Tarım Bakanlığı hileli gıdaları ifşa etti!
Alihan Kuriş suç örgütü firarileri Marmaris'te yakalandı!
Adalar'daki 170 mikro deprem için kritik açıklama!
İstanbul ve İzmir'de dev operasyon: 'Forza' ve 'Yalı' çetesi çökertildi
DASK kuralları sil baştan değişti! İşte yeni devir ve iade şartları
Meteoroloji 21 Ağustos raporunu yayımladı!
Stratejik teknoloji alanlarına doktora öğrencisi yetiştirilecek
Bursa'da yasa dışı bahis çetesine operasyon
Kocaeli Darıca'da sahilde 3 ceset bulundu
Çok Okunanlar
Meteoroloji 21 Ağustos raporunu yayımladı! Meteoroloji 21 Ağustos raporunu yayımladı!
Meteoroloji'den 44 il için kırmızı alarm! Afrika ve Basra sıcağı yarın pik yapıyor Meteoroloji'den 44 il için kırmızı alarm! Afrika ve Basra sıcağı yarın pik yapıyor
Sürücüler dikkat: Gece yarısı tabelalar değişiyor! Dev zam yolda Sürücüler dikkat: Gece yarısı tabelalar değişiyor! Dev zam yolda
Gram altında tarihi rekor! 7 bin TL aşıldı, işte 21 Ağustos Kapalıçarşı güncel fiyatları Gram altında tarihi rekor! 7 bin TL aşıldı, işte 21 Ağustos Kapalıçarşı güncel fiyatları
7 Milyon 200 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 7 Milyon 200 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar