Hayatını kaybeden taraftara sosyal medyada hakaret eden zanlı yakalandı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener hakkında, sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen bir şüpheli Ankara'da gözaltına alındı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe -Galatasaray derbisini izlemek için geldiği İstanbul'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Koray Şener hakkında, sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Okan Ç.(23), Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Yenimahalle ilçesinde yakalandı.



Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama

02/11/2018 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe futbol müsabakası öncesi tribünde kalp krizi geçirerek fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Koray ŞENER isimli şahıs üzerinden, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği değerlendirilen paylaşımlarda bulunan “@oknnctnnn” isimli instagram hesabı yöneticisine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde açık kimliği ve adresi tespit edilen O.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmış ve hakkında adli işlem başlatılmıştır. Hayatını kaybeden sporseverimiz Koray ŞENER’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına Fenerbahçe Kulübüne ve tüm sporseverlere başsağlığı dileriz.



Türk Polis Teşkilatı olarak sosyal medya üzerinden bu ve buna benzer paylaşımlarda bulunan, sporda şiddet ve düzensizliğe sebep olan şahıs ve şahıslar ile mücadelemizi yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.



Kamuoyuna saygıyla duyulur.​

