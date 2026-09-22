Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden Vatan Partisi'nin 107. kuruluş yıl dönümüne tebrik mesajı

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Kore İşçi Partisi adına gönderilen tebrik mektubuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bursalı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Kore İşçi Partisi adına, Vatan Partisi'nin 107. Kuruluş yıldönümü için kutlama mektubu ileten, KDHC'nin Bulgaristan Cumhuriyeti Nezdindeki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Sn. Ri Hak Mu'ya teşekkür ediyoruz.

Sn. Kim Jong Un liderliğindeki KDHC ve Kore İşçi Partisi, Vatan Partisi'nin tarihsel kökü olan, Dr. Şefik Hüsnü Değmer önderliğinde 22 Eylül 1919'da kurulan Türkiye İşçi Çiftçi Sosyalist Fırkası'nın kuruluş tarihini esas alarak, Partimizin 107. kuruluş yıldönümüne dair tebrik mektubu iletmesi, iki Parti arasındaki tarihsel bağların ve derin yoldaşlığın bir ifadesidir.

Yükselen Asya Çağı'nda Vatan Partisi-Kore İşçi Partisi ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler güçlü bir şekilde geleceğe uzanacak. Türkiye-KDHC ilişkileri diplomatik olarak en ileri düzeye taşınacak, ekonomide, güvenlikte her alanda sonsuz işbirliği olanakları değerlendirilecektir.

Asya'nın diğer ucunda ABD emperyalizmine karşı silahlı kararlılıkla, güçlü liderliği ve kahraman halkıyla direnen Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, insanlık için de güven kaynağıdır."

Vatan Partisi'ne gönderilen mektubun tam metni şöyle:

KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ

BULGARİSTAN CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİLİĞİ

21 Eylül 2026

Ankara

Değerli Yoldaş Doğu Perinçek,

Vatan Partisi (Türkiye) Genel Başkanı

Değerli Genel Başkan Yoldaş Doğu Perinçek,

Vatan Partisi’nin kuruluşunun 107. yıl dönümü vesilesiyle, size ve Partinizin üyelerine en içten tebriklerimi ve yoldaşça selamlarımı iletiyorum.

Vatan Partisi, kuruluşundan bu yana geçen uzun süre boyunca Türk halkının öncü siyasi örgütü olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin millî bağımsızlığını ve egemenliğini koruma, emperyalizme karşı koyma ve toplumsal adaleti gerçekleştirme mücadelesinde büyük başarılar elde etmiştir.

Bu vesileyle, Kore İşçi Partisi ile Vatan Partisi (Türkiye) arasındaki dostane ilişkilerin daha da gelişeceğine olan inancımı ifade ediyor; size sağlık, Partinizi güçlendirme ve geliştirme, emekçi kitlelerin çıkarlarını koruma yolunda sizin ve Partinizin yürüttüğü çalışmalarda büyük başarılar diliyorum.

En derin saygılarımla,

Ri Hak Mu

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin

Bulgaristan Cumhuriyeti Nezdindeki

Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi