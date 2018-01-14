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Kore gazisi Güneş son yolculuğuna uğurlandı

Altınözü ilçesinde 88 yaşında vefat eden Kore gazisi Hasip Güneş'in cenazesi toprağa verildi.

Kore gazisi Güneş son yolculuğuna uğurlandı

 Hatay'ın Altınözü ilçesinde 88 yaşında vefat eden Kore gazisi Hasip Güneş'in cenazesi toprağa verildi.

Güneş'in Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzunda Kamberli Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından Güneş'in cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, cenaze töreninin ardından gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağını ailesine teslim etti.

Cenaze törenine Güneş'in ailesinin ve yakınlarının yanı sıra Altınözü İlçe Garnizon Komutanı Piyade Üsteğmen Gürcan Işın, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Bulanık, kurum müdürleri ve askeri erkan katıldı.

Etiketler; #Kore gazisi Güneş #hatay #cenaze töreni
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