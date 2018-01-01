Kore yarımadası yeni yıla barışı sağlayacak olumlu adımlarla girdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yeni yıl konuşmasında Güney Kore'ye uzattığı zeytin dalına, Güney'den olumlu yanıt geldi. Kim Jong-un Güney Kore'ye barış mesajları gönderirken Amerika'ya da gözdağı verdi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti yeni yıla böyle girdi. Bu görüntülerin yanında yeni yıl Kore yarımadasında barış umutlarını arttırdı.



Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jon-un yeni yıl konuşmasında Güney Kore ile gerilimi azaltacak mesajlar verdi. Kore lideri "Seul yönetimiyle diyaloğa açığız"dedi.



Jong-un Güney Kore'de Şubat ayında düzenlenecek Pyeongchang 2018 Kış Olimpiyatları'na heyet gönderme konusunu değerlendirdi, Güney Kore ile ilişkilere değindi.



Kim Jong-un Pyeongchang 2018 Kış Olimpiyatları için heyet gönderme fikrine Güney Kore'den olumlu tepki geldi.



Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü, "Kore Yarımadası'na barış getirecek ve ilişkilerimizi düzeltmemize yardımcı olacak bir adım olarak, biz Kuzey ile her zaman ve her yerde görüşmeye istekli olduğumuzu sürekli dile getirdik" dedi. Sözcü, "İki Kore'nin Kore Yarımadası'nda tansiyonu düşürmek ve barış sağlamak için oturup bir çözüm bulacağını umuyoruz" ifadesini kullandı.



Yeni yıl konuşmasında Güney Kore'ye zeytin dalı uzatan Jong-un Amerika'ya gözdağı verdi.



Kim Jong-un, nükleer silahları, sadece Kore'nin tehdit edilmesi halinde kullanacaklarını sözlerine ekledi.



Kuzey Kore'nin nükleer gücünü "tamamlama" hedefini 2017 yılında başardığını da söyleyen Kim, 2018'de ise "operasyonel konuşlandırma için nükleer silah başlıkları ve balistik füzelerin seri üretimine" odaklanacaklarını açıkladı. ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı savaş açma ihtimalini sonlandırmak için bu doğrultuda ilerlemelerinin şart olduğunu belirtti.





ulusal.com.tr