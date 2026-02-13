Körfezray projesi hız kazandı: 4 "dev köstebek" aynı anda kazıyor

Körfezray Metro Projesi’nde aktif kazı yapan TBM sayısı 4’e çıktı. SEKA Devlet Hastanesi şantiyesinden Otogar ve Derince yönüne eş zamanlı kazı sürüyor. Derince Millet Bahçesi sahasında ise 2 TBM’nin kurulum çalışmaları devam ediyor.

Körfezray projesi hız kazandı: 4 "dev köstebek" aynı anda kazıyor
Yayınlanma:

Körfezray Metro Projesi’nde yer altı çalışmaları hız kazandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde yürütülen projede aktif kazı yapan Tünel Açma Makinesi (TBM) sayısı 4’e yükseldi.

AKTİF KAZI YAPAN TBM SAYISI 4’E ÇIKTI

SEKA Devlet Hastanesi çalışma sahasında kurulumu tamamlanan bir TBM’nin daha kazıya başlamasıyla birlikte, projede aynı anda çalışan TBM sayısı 4 oldu.

SEKA Devlet Hastanesi şantiyesinde kurulu 2 TBM, 6 Eylül 2025 tarihinden itibaren Otogar yönünde 24 saat esaslı kazı çalışmalarını sürdürüyor. Aynı şantiyeden Derince Millet Bahçesi yönüne ise 8 Aralık 2025’ten bu yana bir TBM kazı yapıyordu.

DERİNCE’DE 2 TBM’NİN KURULUMU DEVAM EDİYOR

Derince yönüne kazı yapacak diğer TBM’nin de kurulumu tamamlandı ve aktif kazı çalışmalarına başladı. Böylece SEKA Devlet Hastanesi şantiyesinden 2 TBM Otogar yönüne, 2 TBM ise Derince yönüne eş zamanlı kazı yürütüyor.

Öte yandan Derince Millet Bahçesi çalışma sahasına getirilen 2 TBM’nin kurulum çalışmaları da devam ediyor. Bu makinelerin kısa süre içinde kazıya başlaması planlanıyor.

Körfezray Metro Projesi’nin 28,7 kilometrelik ilk etabında yer alan 19 istasyondan 17’sinde çalışmalar aynı anda sürüyor. İstasyon sahalarında kapama, fore kazık, dolgu ve zemin etüdü çalışmaları yürütülüyor.

