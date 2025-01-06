Korku dolu anlar! Patlayan su hattı çukura dönüştü, otomobil sürücüsü kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Yahşi Mahallesi Oyder Caddesi’nde içme suyu ana isale hattında meydana gelen patlama, hem sürücüler hem de çevre için büyük bir tehlike yarattı. Patlama sırasında caddede ilerleyen Aysen Üstünel’in kullandığı 34 SJ 6195 plakalı otomobil, oluşan büyük çukura düştü.

Olay anında çevrede bulunan vatandaşlar, çığlık seslerini duyarak araçta sıkışan sürücüyü camdan kollarından çekerek kurtardı. Durumun şokunu atlatmaya çalışan Aysen Üstünel, yaşadığı korkuyu şu sözlerle dile getirdi: “ Çok korktum, yaşadığıma şükrediyorum. Daha kötü bir şey olabilirdi. Altyapımız eksik, insan canımız bu kadar ucuz. Ben o panik anında kriz geçirebilirdim. Aracın camından kollarımdan çekip çıkardılar. Araçta yalnızdım. Yanımda torunum olabilirdi."

KIYI ŞERİDİ KAHVERENGİYE DÖNDÜ

Olayın ardından bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, patlayan hattın onarımı için çalışmalara başladı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Patlama nedeniyle caddedeki bazı sitelerin bahçeleri sular altında kalırken, hattan boşalan tazyikli su kıyı şeridine kadar ulaştı. Denize akan suyun etkisiyle kıyı şeridinin kahverengiye döndüğü görüldü.