İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde son günlerde şiddetli yağışlar ve sel ile su baskınları meydana geliyor. Uzmanlar tarafından güneşteki sessizlik dikkat çekti. Güneş'te beklentilerin aksine tam 159 gündür patlama ölçülmüyor ve bu durumun 2019 sonuna dek süreceği düşünülüyor. Konu ile ilgili olarak Küresel Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten İstanbulluları korkutan bir açıklama yaptı. Buna göre İstanbul haftalarca kar altında kalabilir

Küresel Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten GZT.com'a bu kış hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Ökten açıklamalarında güneşin 24. Döngüsünü sonlandırdığını ve aktivitesinin minimuma indiğini ifade ederek şöyle dedi:



İSTANBUL İÇİN KORKUTAN UYARI



"Bu kışlar 1954, 64, 76, 87, 97 ve 2009. Bu sene yeni bir solar minimumla karşı karşıyayız ve bu durum sert kış ihtimalini artırıyor"

Ökten açıklamalarında 1954 kışında Balkanlar ve ülkemizin özellikle batısı ağır kış koşulları yaşadığını ve Tuna nehrinden kopan buz parçaları Boğazı kapattığını belirterek şu şekilde açıklama yaptı:



"Yine 1964 kışında İstanbul'da 850 hpa seviyesinde -18,8 derece ölçüldü. Bu yüzyılın rekoruydu. 1976 yılında özellikle Anadolu'da çok sert bir kış yaşandı ve şehir merkezlerinde 3 metre kar ölçüldü. Bir sonraki solarminimum 1987 yılında yaşandı ve Avrupa ve Türkiye ağır kış koşulları yaşadı. İstanbul haftalarca kar altında kaldı. Dolayısıyla istatistiksel olarak bu kışın sert geçme ihtimali yüksek"



1645 ile 1715 yılları arasında güneş uzun süre uykuya dalmış ve Kuzey yarım kürede aşırı soğuklar görülmüştü. Avrupa'da göller ve nehirler donmuştu. Londra'nın Thames nehrinde her kış buz üstünde festivaller yapılmıştı.



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