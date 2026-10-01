“Koş dedikten sonrasını hatırlamıyorum” dedi! Güllü davasında dikkat çeken savunma
Yalova'daki Güllü davasında savunma yapan tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, kaçma şüphesine karşı pasaport başvurusunun olmadığını söyledi. Gülter hakkındaki ses kaydı nedeniyle salonda gerilim yaşanırken, duruşmaya ara verildi.
Sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin Yalova'da görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter savunma yaptı.
Gülter, kendisine yöneltilen iddialara tek tek yanıt verdi. Sultan'a baskı yaptığı yönündeki iddiaları kabul etmediğini ifade etti.
Gülter, hakkında kaçma şüphesi bulunduğu yönündeki iddiaya da karşılık verdi ve "Benim pasaport başvurum yok. O yüzden kaçma gibi bir durumum olmaz" dedi.
"KERVAN YANLIŞ ANLADI" DİYEREK ANLATTI
Gülter, tutuklanacağı yönünde kendisine baskı yapıldığını da dile getirdi. Annesi ve çevresindeki kişilerle yaşanan bazı olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Annesinin, Kervan ile resmi nikahlı olması nedeniyle ikinci bir çocuk sahibi olmasını istemediğini belirten Gülter, "Annem kızına bir ev al, garantisi olsun dedim. Kervan yanlış anladı, bunu benden annem istedi" ifadelerini kullandı.
Gülter, "Sultan'a baskı yaptığım iddialarını kabul etmiyorum" dedi.
ÇİĞDEM İLE TARTIŞMA İDDİASINA YANIT
Gülter'e göre annesi ile Çiğdem arasında yaklaşık bir yıldır tartışmalar yaşanıyordu, ancak ikili görüşmeye devam ediyordu. Gülter, "Aracı beni tutuyorlardı" dedi.
Duruşmada annesinin alkol kullanımına da değinen Gülter, "Annem çok alkol içerdi, dengesini kaybederdi" ifadelerini kullandı. Annesinin daha önce birden fazla kez düştüğünü, kendisinin de annesini hastaneye götürdüğünü belirten Gülter, alkol nedeniyle müdahale edilmediğini söyledi.
Olay gecesine ilişkin sorulara Gülter, "Koş dedikten sonrasını hatırlamıyorum" yanıtını verdi.
Eski erkek arkadaşı Gökhan hakkında da konuşan Gülter, "Gökhan eski erkek arkadaşımdı. Benden sonra Sultan ile birlikte olmuş" dedi.
Sultan'ın evindeki telefonun sıfırlanıp sıfırlanmadığı da duruşmada soruldu. Gülter, bu soruya "Irak'tan geldi, telefon sıfırlanmadı. Bana kimse talepte bulunmadı. Sultan'ın da sıfırlandığını bilmiyorum" şeklinde cevap verdi.
Duruşmada, Gülter'e ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı da gündeme geldi. Gülter'e, kayıtta yer aldığı belirtilen "Artık dayanamıyorum, itiraf edeceğim" sözleri soruldu.
Bunun üzerine Gülter'in avukatı Merve Uçanok, söz konusu ses kaydının yasa dışı yollarla elde edilmiş bir delil olduğunu ve kayda ait görüntü bulunmadığını öne sürdü. Konu, mahkeme salonunda avukatlar arasında tartışmaya yol açtı.
Yaşanan tartışmanın ardından mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Duruşma devam ediyor.