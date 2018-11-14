Sayıştay'ın 2017 bütçesine ilişkin tespit ettiği usulsüzlükleri gündeme getirmeye devam ediyoruz. Geçen hafta Ekonomi Bakanlığı'nın bütçesinden haksızca nasıl para dağıtıldığını ekranlarınıza taşımıştık. Şimdiki haberimizde ise KOSGEB'in dağıttığı kredilerdeki usulsüzlükleri izleyeceğiz. Ayrıntılar Gürkan Demir'in özel haberinde…

Binlerce lira usulsüzce dağıtıldı. Takibi yapılmadı. Gerçeği Sayıştay ortaya çıkardı.



Ulusal Kanal, Sayıştay'ın Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB'in 2017 bütçesine ilişkin hazırladığı rapora ulaştı.



Sayıştay, daha önce 15 bin kişiye 50'şer bin lira üzerinden dağıtılan KOBİ destek kredilerinin önemli bir bölümünün usulsüz verildiğini tespit etmişti. Bunu da KOSGEB'in 2016 yılı bütçesine ilişkin yapılan denetim raporunda anlatmıştı. KOSGEB'in benzer usulsüzlükleri 2017 yılında da yaptığı tespit edildi.



Sayıştay'ın raporunda yer alan 3 numaralı hata bulgusunda, kredi alan bazı KOBİ'lerin verilerinin doğru tespit edilmediği belirtildi. Bir kurumun KOBİ kredisi olabilmesi için gerekli şartları raporunda anlatan Sayıştay, KOSGEB'in KOBİ tanımına ve ölçek yapısına uygun KOBİ verisinin bulunmadığını saptadı. Bu kapsamda, KOSGEB'in bazı KOBİ'lere kredi veya hibelerin sağlıklı verilere dayanmadan dağıtıldığını ifade etti.



Sayıştay'ın bu tespiti karşısında KOSGEB, veri tabanı için ilgili kurumlarla çalışmaların yürütüldüğünü belirtti. Ancak, Sayıştay bu bildirime karşılık kendilerine kanıtlayıcı belge sunulmadığını kaydetti.



Rapordaki bir diğer usulsüzlük ise 4 numaralı bulgu içinde anlatıldı. Bulguya göre, dağıtılan binlerce lira kredi veya hibe KOSGEB tarafından "Etkin bir izleme ve etki değerlendirmesine" tabi tutulmadı. Sayıştay, etki değerlendirmesi için görev ve sorumlulukların kim ya da hangi birimlerde olduğuna ilişkin bir belirlemenin de yapılmadığını ortaya koydu.



KOSGEB BÜTÇESİNDEKİ USULSÜZLÜKLER

"KOSGEB desteklerinin etkin bir izleme ve etki değerlemesine tabi tutulması, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması açısından önem arz etmektedir. 2016 yılında Sayıştay Denetim Raporunda da bu husus bulgu konusu yapılarak TBMM’nin bilgisine sunulmuştur. 2017 yılında Kurumun da kabul ettiği bu eksiklik tam olarak giderilememiştir."





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