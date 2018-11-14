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​KOSGEB'in usulsüz kredi ve hibe dağıtımına tepki

Ulusal Kanal'ın gündeme getirdiği KOSGEB kredilerinin usulsüz dağıtımı siyasetin de gündeminde

​KOSGEB'in usulsüz kredi ve hibe dağıtımına tepki

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, adaletsiz kredi dağıtımının KOBİ'ler arasında büyük tepkiye neden olduğunu söyledi. Dağıtılan kredilerin takibinin de yapılmadığını hatırlatan Arslan "Saldım çayıra mevlam kayıra anlayışı yürütülmektedir" dedi.

KOSGEB'in binlerce lira usulsüz kredi ve hibe dağıtımına CHP'den tepki geldi.

Ulusal Kanal'ın gündeme getirdiği usulsüzlük hakkında konuşan CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, KOBİ'lerin ekonomin can damarı olduğuna dikkat çekti. Adaletsiz kredi dağıtımına ise KOBİ'lerin ateş püskürdüğünü söyledi.

Sayıştay raporuna göre, KOSGEB'in KOBİ'lere ilişkin bir veri tabanı olmadığını hatırlatan Arslan, dağıtılan kredilerin takibinin yapılmamasının da kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Arslan, usulsüz kredi dağıtımına göz yuman daire başkanının herhangi bir yaptırımla karşılaşmadığını, aksine terfi aldığını ifade etti.


HABER: GÜRKAN DEMİR 
ulusal.com.tr

Etiketler; #ulusal kanal #kosgeb
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