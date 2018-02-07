Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, kentten köye dönüşü sağlamak için isteyen her aileye 300 damızlık koyun verileceğini açıkladı. Damızlık koyun alan ailelere sigorta ve maaş da verilecek.

Tarım Bakanlığı köye dönüşler için yeni bir teşvik açıkladı. Açıklamayı Bakan Eşref Fakıbaba yaptı.



Amaç, şehre gidişi önlemek ve köye geri dönüşü sağlamak.



Köye geri dönen ailelere 300 damızlık koyun ve asgari ücret verilecek. Sigortası da yapılacak. Ama arazisi ipotek edilecek.



Proje hakkında kırsaldan gelip kentte yaşayan insanlarımıza düşüncelerini sorduk







HABER- KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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