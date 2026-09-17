Kozinoğlu soruşturmasında gelişme: Hasan Attila Uğur dahil 4 gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında dönemin cezaevi savcısı, dosyayı takipsizlikle kapatan eski başsavcı ile Kozinoğlu’nun cezaevindeki koğuş arkadaşları hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken, Kıbrıs’ta olduğu belirlenen emekli Albay Hasan Atilla Uğur hakkında da adli süreç başlatıldı.

4 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM: DÖNEMİN SAVCILARI VE KOĞUŞ ARKADAŞLARI LİSTEDE

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda hedef alınan isimler ve hukuki durumları netleşti:

Ali İşgören: Olay tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan, önceki soruşturmada "kovuşturmaya yer olmadığına dair karar" (KYOK) veren ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen eski başsavcı gözaltına alındı.

Necip Doğan: Olay tarihinde cezaevi savcısı sıfatıyla olay yeri incelemesine katılan ve daha sonra FETÖ bağlantısı sebebiyle ihraç edilen eski savcı gözaltına alındı.

Hasan Ataman Yıldırım: Kozinoğlu’nun cezaevindeki koğuş arkadaşı olan emekli Deniz Yüzbaşı gözaltına alınarak jandarma birimine sevk edildi.

Hasan Atilla Uğur: Kozinoğlu’nun diğer koğuş arkadaşı olan emekli Jandarma Albayının Kıbrıs’ta olduğu saptandı; yakalanmasına yönelik işlemler sürüyor.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade ve sorgu işlemleri için geniş güvenlik tedbirleri altında jandarma yerleşkesine götürüldü.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK: "HİÇBİR ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ KARANLIKTA BIRAKMAYACAĞIZ"

Operasyonun ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı:

"Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız. MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında bugün; olay tarihinde görev yapan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu’nun iki koğuş arkadaşı olmak üzere 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiştir. İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kıbrıs’ta bulunduğu tespit edilen diğer şüpheli hakkındaki adli süreç ise devam etmektedir. Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın da katkısıyla, ölümün meydana geldiği gece yaşananlar, olayın ardından yürütülen adli işlemler, toplanan deliller ve önceki soruşturma süreci hiçbir soru işareti bırakılmayacak şekilde yeniden incelenmektedir."