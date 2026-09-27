Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Eski Adli Tıp doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu!

Edinilen bilgilere göre, Turgay Tamer'in eşi birkaç günlük yurt dışı dönüşü dün akşam eve geldiğinde Tamer'i salonda hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve güvenlik ekipleri ilk incelemelerde olay yerinde herhangi bir şüpheli duruma rastlamadı.

Şeker hastası olduğu öğrenilen Tamer'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi; ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda netleşecek.

KOZİNOĞLU SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yaşanan ani ölümün ardından Tamer'in yakın dönemdeki hukuki süreci de dikkat çekti.

Eski Adli Tıp doktoru Turgay Tamer'in kısa süre önce Kozinoğlu soruşturması kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alındığı, ayın 10'unda gözaltına alınan Tamer'in 14'ünde serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.