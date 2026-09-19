Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DÖNEMİN BAŞSAVCISI VE CEZAEVİ SAVCISI TUTUKLANDI

Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında, olay tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan da bulunuyor. İkili, savcılıktaki ifadelerinin ardından "suç örgütüne üye olma" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, her iki şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

KOĞUŞ ARKADAŞLARINA EV HAPSİ TALEBİ

Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur için ise farklı bir yol izlendi. Sağlık durumları ve yaşları göz önünde bulundurulan iki şüpheli, "kasten öldürme" suçlamasıyla ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi. Hakimlik bu talebi kabul ederek Ataman ve Uğur hakkında ev hapsi kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin daha önce NSosyal hesabından bir açıklama yapmıştı. Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 12 Kasım 2011'de rahatsızlanarak Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini hatırlatan Gürlek, şu ifadeleri kullanmıştı: "Hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmiş olduğu tespit edilmiştir. Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelenmiş, ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve müteveffanın eşinin tanık ifadeleri alınmış, 10 Nisan 2012'de kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir."

Bakan Gürlek, dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca yeniden incelendiğini belirterek şunları kaydetmişti: "Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştır. Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. Bugün gelinen aşamada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir."

O aşamada gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 şüpheli serbest bırakılmıştı.

MUHABİR VE KAMERAMAN DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma ilerledikçe gözaltı sayısı da arttı. Yürütülen çalışmalarda biri muhabir, biri kameraman ve 7'si sağlık çalışanı olmak üzere 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan bu şüpheliler de adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden, muhabirin de arasında bulunduğu 3 kişinin tutuklanması istendi. Kameramanın da içinde yer aldığı 3 şüpheli için "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma", kalan 3 şüpheli için ise yalnızca "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol talep edildi. Hakimlik, muhabirin de bulunduğu 3 şüphelinin tutuklanmasına, kameramanın da içinde olduğu 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Bu gelişmelerin ardından soruşturma kapsamındaki tutuklu sayısı 4'e, adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli sayısı ise 13'e yükseldi.

MEZAR AÇILDI, KURTLAR VADİSİ SENARİSTLERİ İFADE VERDİ

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde üçüncü kişilerin herhangi bir müdahalesi olup olmadığının tespiti amacıyla fethi kabir işlemi de gerçekleştirildi.

Soruşturmanın dikkat çeken bir başka boyutunda ise Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan yer aldı. Üçlü, "bilgi sahibi" sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Başsavcılık ayrıca soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin incelenmesine karar verdiğini duyurmuştu.

Sürecin bir önceki aşamasında, olay tarihinde görev yapan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur gözaltına alınmış, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edilmişlerdi.