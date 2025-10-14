KPSS-2025/5 sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli sağlık personeli alımı kapsamında gerçekleştirilen KPSS-2025/5 yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül - 6 Ekim 2025 tarihleri arasında alınan tercihlere ilişkin yerleştirme süreci tamamlandı.

ADAYLAR SONUÇLARINA ÖSYM SİTESİNDEN ULAŞABİLECEK

Açıklamaya göre, yerleştirme sonuçları 14 Ekim 2025 tarihi saat 15.00’ten itibaren erişime açıldı. Adaylar, sonuçlarını Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) resmi web adresi olan https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabiliyor.