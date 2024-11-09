KPSS şartı yok! Memurluk başvuruları başladı

Memur alımı zaman zaman farklı devlet kurumlarında görev almak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak sunuluyor. Bu sebeple vatandaşlar KPSS'ye giriyor. O kurumlar ise KPSS'siz personel alınacağını duyurdu. İşte ayrıntılar...

KPSS şartı yok! Memurluk başvuruları başladı
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Memur olabilmek için Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) geçerli puan almak gerekiyor ancak KPSS sınavı olmadan memur alımı zaman zaman farklı devlet kurumlarında görev almak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak sunuluyor.

KPSS şartı aranmaksızın görevli alımı yapacak, kurum ve kuruluşlar boş pozisyonları duyurdu. KPSS olarak devlet kurumlarına personel olarak yerleşebilmek yeterli puanı alamayan ya da KPSS’ye giremeyen vatandaşlar için önemli bir fırsat olarak ön plana çıkıyor.

İşte KPSS şartı olmaksızın kamu personeli alımı yapacak bazı kurum ve kuruluşlar ve başvuru tarihleri…

Gebze Belediye Başkanlığı

Alım: 60 Zabıta Memuru

Başvuru Tarihi: 25 Kasım - 29 Kasım

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Alım: 96 Memur

Başvuru Tarihi: 21 Kasım - 29 Kasım

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Alım: 2 Sözleşmeli Personel

Başvuru Tarihi: 11 Kasım - 22 Kasım

Mucur Belediye Başkanlığı

Alım: 1 Memur

Başvuru Tarihi: 20 Kasım - 22 Kasım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Alım: 300 İtfaiye Eri

Başvuru Tarihi: 18 Kasım - 22 Kasım

Reyhanlı Belediye Başkanlığı

Alım: 1 Sözleşmeli Personel

Başvuru Tarihi: 4 Kasım - 15 Kasım

Savur Belediye Başkanlığı

Alım: 1 Sözleşmeli Personel

Başvuru Tarihi: 11 Kasım - 14 Kasım

Hınıs Belediye Başkanlığı

Alım: 1 Sözleşmeli Personel

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