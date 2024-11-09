KPSS şartı yok! Memurluk başvuruları başladı
Memur alımı zaman zaman farklı devlet kurumlarında görev almak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak sunuluyor. Bu sebeple vatandaşlar KPSS'ye giriyor. O kurumlar ise KPSS'siz personel alınacağını duyurdu. İşte ayrıntılar...
Memur olabilmek için Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) geçerli puan almak gerekiyor ancak KPSS sınavı olmadan memur alımı zaman zaman farklı devlet kurumlarında görev almak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak sunuluyor.
KPSS şartı aranmaksızın görevli alımı yapacak, kurum ve kuruluşlar boş pozisyonları duyurdu. KPSS olarak devlet kurumlarına personel olarak yerleşebilmek yeterli puanı alamayan ya da KPSS’ye giremeyen vatandaşlar için önemli bir fırsat olarak ön plana çıkıyor.
İşte KPSS şartı olmaksızın kamu personeli alımı yapacak bazı kurum ve kuruluşlar ve başvuru tarihleri…
Gebze Belediye Başkanlığı
Alım: 60 Zabıta Memuru
Başvuru Tarihi: 25 Kasım - 29 Kasım
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Alım: 96 Memur
Başvuru Tarihi: 21 Kasım - 29 Kasım
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Alım: 2 Sözleşmeli Personel
Başvuru Tarihi: 11 Kasım - 22 Kasım
Mucur Belediye Başkanlığı
Alım: 1 Memur
Başvuru Tarihi: 20 Kasım - 22 Kasım
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Alım: 300 İtfaiye Eri
Başvuru Tarihi: 18 Kasım - 22 Kasım
Reyhanlı Belediye Başkanlığı
Alım: 1 Sözleşmeli Personel
Başvuru Tarihi: 4 Kasım - 15 Kasım
Savur Belediye Başkanlığı
Alım: 1 Sözleşmeli Personel
Başvuru Tarihi: 11 Kasım - 14 Kasım
Hınıs Belediye Başkanlığı
Alım: 1 Sözleşmeli Personel