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KPSS sorularını sızdıran 4 sanığa hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) hırsızlığına ilişkin iptal edilen Temmuz 2010 KPSS davalarında 4 sanık, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

KPSS sorularını sızdıran 4 sanığa hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) hırsızlığına ilişkin iptal edilen Temmuz 2010 KPSS davalarında 4 sanık, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara sanıklar ve avukatları katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ayşe Hançerkınar, Yaşire Taşçı, Sadiye Coşar ve Derya Altan'ın, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.
Mahkeme heyeti, ayrıca Temmuz 2010'daki KPSS'nin ardından kamu görevine ataması yapılan sanıklardan Hançerkınar ve Altan'a "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan da 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası verdi.

İddianame
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sınav öncesinde sızdırıldığı iddiasına ilişkin 420 kişi hakkında ayrı ayrı iddianame düzenlenmişti.
Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'ın hazırladığı iddianamelerde sanıklara, daha önce aynı suçlamalarla açılan davalarda olduğu gibi "FETÖ üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşları zararına zincirleme dolandırıcılık" ve "resmi belgede zincirleme sahtecilik" suçlamaları yöneltilmişti.
Savcı Erkman, KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin daha önce sanık sayısı 3 ile 230 arasında değişen 7 dava açmıştı. Toplam 583 sanıklı bu davaların ardından, 420 sanık hakkında daha ayrı ayrı dava açılmıştı. Dava sayısı 427, toplam sanık sayısı da bin 3'e yükselmişti.
Erkman'ın görev yerinin değişmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 130 sanık hakkında daha ayrı ayrı iddianame düzenleyerek, mahkemeye göndermişti.
Son iddianamelerin kabulüyle Temmuz 2010'daki KPSS'ye ilişkin dava sayısı 557, şüpheli sayısı ise bin 133 olmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #kpss soruları #Fetullahçı Terör Örgütü #fetö
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