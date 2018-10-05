Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin davalarda, sanıklardan birinin beraati kararlaştırıldı, diğerine ise hapis cezası verildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara sanıklar ve avukatları katıldı.



Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, FETÖ ile iltisaklarının olmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.



Cumhuriyet savcısının değerlendirmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Neslihan Y'nin beraati, Merve Kılıçarslan'ın ise "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.



Mahkeme heyeti, Temmuz 2010'daki KPSS'nin ardından kamu görevine ataması yapılan Kılıçarslan'ı, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan da 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırdı. Heyet ayrıca sanığın çalıştığı süre göz önünde bulundurularak "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.



İddianame



İddianamede, 10 Temmuz 2010'da yapılan KPSS'den önce soruların ele geçirilerek sanıklara dağıtıldığı belirtildi. Sanıklar arasında "örgüt bağı" olduğu, soruların sınavdan önce genellikle bu bağa uygun dağıtıldığına işaret edilen iddianamede, profilleri, iş yerleri, aralarındaki mali ve sosyal irtibatları incelendiğinde zanlıların FETÖ içinde yer aldıklarının anlaşıldığı kaydedildi.



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüt mensuplarına yurt dışından medya üzerinden talimat verdiği ifade edilen iddianamede, Gülen'in, devlete sızmayı esas alan konuşması hatırlatıldı.

İddianamede, şu tespite yer verildi:



"Gülen'in, geçmiş yıllardaki konuşma kayıtlarında, devletin yasama, yürütme ve yargı erklerinin ele geçirilmesine ilişkin talimatlar verdiği, örgütün gerçek amacına ulaşmak maksadıyla ve örgüte bağlı kadroları kamu kurumlarına yerleştirmek suretiyle devleti ele geçirmeyi hedeflediği görülmektedir."



Tekrarlanan sınavla devlet, 9 milyon 111 bin lira zarara uğratıldı



İddianamede, 294 bin 909 adayın katıldığı 2010'daki KPSS eğitim bilimleri sınavının iptal edilerek yeniden yapılmasıyla devletin 9 milyon 111 bin 138 lira 13 kuruş zarara uğratıldığı vurgulanarak, YÖK Denetleme Kurulunun, genel yetenek sorularının da sızdırıldığı yönündeki raporuna rağmen bu alanın iptal edilmemesiyle sayıları kesin bilinmemekle beraber binlerce kişinin haksız şekilde devlet memuru olduğu tespiti de yer aldı.