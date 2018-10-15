Suudi Arabistan Kralı Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Telefon görüşmesinde gündem Cemal Kaşıkçı'ydı. Selman, kayıp Suudi gazetecinin akıbetiyle ilgili kurulan "Ortak Çalışma Grubu" için Erdoğan'a teşekkür etti. Bu görüşmenin ardından Amerikan Başkanı Trump da Kral Selman ile konuştuğunu açıkladı. Trump, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu Riyad'a gönderecek.

Kayıp Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması ile ilgili kurulan ortak çalışma grubu için Suudi Arabistan'dan teşekkür geldi.



Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı, ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemine dikkat çekti.



Erdoğan'a teşekkür eden Kral Selman, "Türkiye ile güçlü ilişkilerimize kimse zarar veremez" dedi.



Erdoğan ve Selman'ın görüşmesinin ardından Amerikan Başkanı Donald Trump bir tivit attı. Kral Selman'la görüştüğünü açıkladı.



"Bizim Suudi Arabistan yurttaşı”na ne olduğu hakkında hiçbir bilgisi olmadığını iddia eden Suudi Kralı ile konuştum. Cevabı bulmak için Türkiye ile yakından çalıştıklarını söyledi. Dışişleri Bakanı’nı hemen Kralla buluşmaya yolluyorum!"



Öte yandan Kral Selman Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda kaybolmasıyla ilgili haftasonunda başsavcıya soruşturma başlatması emri verdiği öğrenildi.



Avrupa'dan ise Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili ortak bir açıklama geldi.



İngiltere, Almanya ve Fransa'nın Dışişleri Bakanları yaptıkları açıklamada "Türkiye ve Suudi Arabistan'ın çabalarını destekliyoruz, Suudi Arabistan'ın detaylı yanıtlar sunmasını bekliyoruz" dedi.



"Bu olayı son derece ciddiyetle ele alıyoruz. Gerçekte ne olup bittiğinin ortaya çıkarılması ve -varsa- Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasının sorumlularının teşhis edilmesi ve bunlardan hesap sorulmasını temin için inanılır bir soruşturmaya ihtiyaç var. Suudi Arabistan ve Türkiye'nin bu konuda ortak gayretlerini teşvik ediyoruz ve Suudi hükümetinin tam ve ayrıntılı bir cevap vermesini bekliyoruz."



ulusal.com.tr