Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yaşanan Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında Arap basınında herkesi şaşkına çeviren bir iddia ortaya atıldı... Lübnan gazetesi al-Binaa, Kral Selman'ın oğlu Prens Selman'ı öldürterek yerine kardeşi Prens Ahmed'i getireceğini iddia etti.

Sözcü'nün yayınladığı habare göre, Kaşıkçı cinayeti üzerindeki gizem hala çözülemezken, gündemi değiştirecek bir iddia ortaya atıldı…



İddianın kaynağı ise Lübnan’ın en eski gazetelerinden al-Binaa.



Gazeteye konuşan kaynaklar, Kaşıkçı cinayetinin Riyad yönetiminin üst düzey isimlerinden geldiğini ve Veliaht Prens Selman’ın da bu işle ilgisi olduğunu öne sürerken, babasının da bu durumdan rahatsız olduğunu iddia etti.



Gazeteye konuşan üst düzey bir Avrupalı yetkili, Kaşıkçı cinayetinden sonra veliaht prensin boğularak öldürüleceğini iddia etti.



İsmi açıklanmayan kaynak, uzun süredir prensin düzeltilmesine yönelik çalışmaların olduğunu fakat bunların sonuç vermediğini söyledi.



Gazetenin iddiası ise, Veliaht Prens Selman’ın yerine Kral’ın 76 yaşındaki kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz’in geleceğine yönelik.



Gazeteye konuşan kaynaklar, Prens Ahmed’in göreve getirilmesi için Washington ve Londra’nın çalıştığını öne sürerken, geçen hafta Prens Ahmed’in Riyad’a gitmesinin de bunun bir sinyali olduğunu belirtti.



Londra’da yayın yapan Middle East Eye’a konuşan Suudi Arabistan’dan bir kaynak, “Prens Ahmed ve ailenin diğer üyeleri Prens Selman’ın toksik olduğunu anladılar. Prens Ahmed kendisini Prens Selman’a bir alternatif olarak sunmak ya da onun yerine geçecek ismi belirleyen kişi olmak istiyor” dedi.