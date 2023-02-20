Deprem bölgesinde kredi borçları ertelendi mi?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem, 11 ilimizi de etkiledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Erdoğan, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde depremden etkilenen vatandaşların kredi borçlarının ertelendiğini açıkladı.
DEPREM BÖLGESİNDE KREDİ BORÇLARI 6 AY ERTELENİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle: "Kredi borçları otomatik olarak 6 ay erteleniyor. Depremde zarar gören vatandaşlarımızın tamamı 6 aylık ertelemeden yararlanabiliyor. Kamu bankalarımız depremde vefat eden vatandaşlarımızın kredi borçlarını siliyor.
150 bin esnafımızın Halk Bankası'ndan kullandıkları kredi ödemelerini 6 ay süreyle erteledik. Bu tür işletmeler için deprem bölgesi işletme ve yatırım destek paketi ayrıca hazırladık. Çiftçilerimize Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'den kullandıkları kredilerini bir yıl süreyle tehir etme imkanı getirdik."
KREDİ BORÇLARI ERTELENDİ Mİ?
"152 belediyemizin İller Bankası'na olan kredilerini erteledik. Depremin ülke genelindeki ekonomik faaliyetlere olumsuz etkisin iönlemek amacıyla daha önce hazırladığımız paketi 350 milyar liraya yükselttik."
"Kamu bankalarımız afet bölgesine özel uygun şartlı kredi vermeye başladı. Bankalarımızın deprem bölgesine sağladıkları ayni ve nakdi destekler 80 milyar lirayı bulmuş oldu."
Kaynak: Habertürk