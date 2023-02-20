Deprem bölgesinde kredi borçları ertelendi mi?

DEPREM BÖLGESİNDE KREDİ BORÇLARI 6 AY ERTELENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle: "Kredi borçları otomatik olarak 6 ay erteleniyor. Depremde zarar gören vatandaşlarımızın tamamı 6 aylık ertelemeden yararlanabiliyor. Kamu bankalarımız depremde vefat eden vatandaşlarımızın kredi borçlarını siliyor.

150 bin esnafımızın Halk Bankası'ndan kullandıkları kredi ödemelerini 6 ay süreyle erteledik. Bu tür işletmeler için deprem bölgesi işletme ve yatırım destek paketi ayrıca hazırladık. Çiftçilerimize Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'den kullandıkları kredilerini bir yıl süreyle tehir etme imkanı getirdik."