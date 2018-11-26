Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna gemilerinin Rus karasularına girerek sınır ihlali yapması yüzünden Kerç Boğazı bölgesinde yaşanan gerilim nedeniyle güvenlik konseyini toplamayı planlamadığı belirtildi.

Sputnik'in haberine göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Putin'in Ukrayna'yla Kerç Boğazı'nda yaşanan gerilim nedeniyle güvenlik konseyini toplamayı planlayıp planlamadığı sorusu karşısında, "Hayır (planlamıyor)" dedi. Peskov, ayrıca, Rusya liderinin Moskova'da olduğu bilgisini verdi.



Ukrayna gemilerinin dün Rus karasularına girmesi yüzünden Rusya'nın bölgeye savaş uçaklarını göndermesi raddesine gelinmişti. Rusya, ayrıca, Kerç Boğazı'ndaki Kırım Köprüsü'nün altına bir tanker yerleştirip güvenlik nedeniyle buradaki trafiği bir süre için durdurmuştu.



Ukrayna'nın eylemlerini Kremlin 'çok tehlikeli bir provokasyon', Rusya Dışişleri de 'planlı bir provokasyon' olarak değerlendirdi.



Öte yandan gerilimin ardından Ukrayna parlamentosunda sıkıyönetim ilan edilip edilmeyeceğinin oylanması bekleniyor. Sıkıyönetim kararı alınırsa Ukrayna'da Mart 2019'da düzenlenecek devlet başkanlığı seçimleri ertelenebilecek. Bunların, Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun popülaritesini iyice kaybettiğini gösteren anketlerin yayınlandığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekiyor.