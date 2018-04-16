Kritik isim Ankara'da
Kritik isim Ankara'da
Komşuda büyük yangın!
Komşuda büyük yangın!
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Ara sokağa daldı! Dehşet saçtı
Ara sokağa daldı! Dehşet saçtı

Kripto soruşturmasında gözaltı sayısı 55'e yükseldi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'ne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Konya merkezli 34 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 55'e yükseldi.

Kripto soruşturmasında gözaltı sayısı 55'e yükseldi

Konya merkezli 34 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün TSK'ya yerleştirdiği ve kripto örgüt üyesi olduğu tespit edilen 70 muvazzaf askerden 11'inin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 55'e çıktı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve "mahrem imamları"nın ifadeleri doğrultusunda tespit edilen şüphelilerin yönelik çalışmalar sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 11 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 55'e yükseldi.

Adreslerinde bulunamayan 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 34 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 13 Nisan'da FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları öne sürülen 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, düzenlenen operasyonla zanlılardan 44'ü gözaltına alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Konya #terörle mücadele #fetö #tsk #Kripto yapılanması #konya cumhuriyet başsavcılığı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.