Kripto vergisinde Meclis freni

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen yeni vergi paketinde yer alan kripto para düzenlemeleri geri çekildi. Muhalefetin yoğun itirazları ve sektördeki hızlı değişimler üzerine iktidar geri adım atarak ilgili maddeleri tekliften çıkardı.

DÜZENLEME ERTELENDİ

Meclis'teki görüşmeler öncesinde yapılan müzakereler sonucunda kripto varlıkların vergilendirilmesini içeren 1, 3, 4 ve 5. maddelerin tamamen çekilmesine karar verildi.

Tartışmalı maddeler metinden çıkarılırken ilerleyen süreçte yeni bir teklifle tekrar gündeme gelmesi bekleniyor. Ayrıca 7. madde de geri çekilen maddelerle uyumlu olması için revize edildi.

TASLAKTAKİ VERGİ ORANLARI NEYDİ?

Geri çekilen maddeler kripto yatırımcıları ve platformlar için iki ana vergi yükü getiriyordu.

Stopaj (Kesinti): %10 (3 aylık kazançlar üzerinden)

İşlem Vergisi: On binde 3 (Satış ve transfer işlemlerinde)

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sektördeki hızlı gelişmeleri işaret etti. İleri düzenlemelerin "yeniden değerlendirilmek üzere" geri çekildiğini belirtti. Türkiye Yüzyılı vizyonu vurgusu yapan İleri teknolojik sektörlerde öncü olma iddiasının sürdüğünü ifade etti.

DİĞER DÜZENLEMELER DEVAM EDİYOR

Kripto maddeleri çekilse de kanun teklifindeki diğer başlıkların görüşülmesine devam ediliyor. Pakette yer alan diğer maddeler şunlar