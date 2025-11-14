Kriptolu telefonlarla 24 tonluk sevkiyat: İstanbul merkezli 5 uyuşturucu baronuna dev operasyon

Suç örgütlerinin mensubu olan ve Türkiye'de bulunan 120 şüphelinin yakalanıp gözaltına alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde eşzamanlı operasyon düzenlendi.

CİHAZLARDA MİKROFON, KAMERA VE GPS DEVRE DIŞI BIRAKILMIŞ

Soruşturmada, suç örgütlerinin kullanımındaki kriptolu haberleşme uygulamasının uçtan uca şifreli mesajlaşma imkanı sağladığı belirlendi. Uygulamanın özel olarak hazırlanmış cep telefonları üzerinden çalıştığı ve bu cihazlarda mikrofon, kamera, GPS gibi donanımların devre dışı bırakıldığı da tespit edildi. Kriptolu haberleşme programı üzerinden yapılan yazışmaların incelenmesi sonucu varlığı tespit edilen suç örgütlerinin, çeşitli ülkelerden temin ettikleri uyuşturucu maddelerin naklini zaman zaman Türkiye'ye zaman zaman da başkaca ülkelere sağladıkları saptandı. Örgütlerin bu yolla yüksek miktarda yasadışı gelir elde ettiği ve şüphelilerin bu geliri çeşitli yöntemlerle aklamaya çalıştıkları da soruşturma kapsamında değerlendirildi.

BEŞ AYRI ÖRGÜT VE 24 TONUN ÜZERİNDE SEVKİYAT

Soruşturmada tespit edilen suç örgütlerinden ilkinin, Fehmi Karcı ve Ünal Özeler liderliğinde kurulmuş suç örgütü olduğu ve yurt içinde, yurt dışında farklı tarihlerde 30 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği anlaşıldı. Sevkiyatlardaki uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 7 tonun üzerinde olduğu tespit edildi. Bu suç örgütünün yönetici ve üyelerinden 8'inin yurt dışında, 12'sinin cezaevinde, 35 kişinin ise Türkiye'de olduğu belirlendi.

Veysi Gündoğan liderliğinde kurulan ikinci suç örgütünün ise yurt içinde ve yurt dışında farklı tarihlerde 22 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği anlaşıldı. Bu sevkiyatlara konu uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 5 tonun üzerinde olduğu da tespit edildi. Adı geçen suç örgütünün yönetici ve üyelerinden 30'unun yurtdışında, 37'sinin cezaevinde, 63 kişinin ise Türkiye sınırları içerisinde olduğu belirlendi.

Üçüncü olarak Orhan Turgut liderliğinde kurulmuş suç örgütünün, yurt içinde ve yurt dışında farklı tarihlerde 4 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği de soruşturma ile anlaşıldı. Sevkiyatlara konu uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 600 kilogramın üzerinde olduğu tespit edildi. Adı geçen suç örgütünün yönetici ve üyelerinden 3'ünün yurt dışında, 1'inin cezaevinde, 5 kişinin ise Türkiye sınırları içerisinde olduğu belirlendi.

Soruşturma çerçevesinde, Kamuran Ata ve Adnan Korkmaz liderliğinde kurulmuş dördüncü suç örgütünün, yurt içinde ve yurtdışında farklı tarihlerde 6 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği belirlendi. Sevkiyatlara konu uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 1 tonun üzerinde olduğu tespit edildi. Suç örgütünün yönetici ve üyelerinden 4 kişinin yurt dışında, 4 kişinin cezaevinde, 11 kişinin ise Türkiye sınırları içerisinde olduğu değerlendirildi.

Beşinci örgüt olan Ahmet Münir Güverte liderliğinde kurulmuş suç örgütünün ise, yurt içinde ve yurtdışında farklı tarihlerde 20 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği, söz konusu sevkiyatlara konu uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 11 tonun üzerinde olduğu tespit edildi. Suç örgütünün yönetici ve üyelerinden 11 kişinin yurt dışında, 1 kişinin cezaevinde, 6 kişinin ise Türkiye sınırları içerisinde olduğu tespit edildi.

56 KİŞİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN, MİLYONLUK VARLIKLARA EL KOYMA

Operasyonla birlikte, yurtdışında bulunduğu tespit edilen 56 örgüt mensubunun uluslararası düzeyde aranmalarını sağlamak amacıyla haklarında kırmızı bülten çalışması başlatıldı.

Ayrıca, 24 tonun üzerinde uyuşturucu madde sevkiyatı yapılan olaya ilişkin, suç örgütleri mensuplarının suçtan elde ettiği gelir ile aklama eylemine tabi tuttuğu mal varlıkları da soruşturma çerçevesinde tespit edildi. Bu kapsamda, 232 gerçek ve tüzel kişiye ait tüm banka hesaplarına ve kripto varlıklara el konuldu. Karar doğrultusunda 636 adet taşınmaza, 168 motorlu taşıta, 1 adet kuru yük gemisine ve 97 şirketin ortaklık payına da el konuldu.

Öte yandan, Fehmi Karcı ve ailesinin sahibi ve yetkilisi olduğu Daımond Group Emlak ve Danışmalık Ltd. Şti, Karcı İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti, Mavi Okyanus Denizcilik İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti ve Karcı Lojistik Anonim Şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.