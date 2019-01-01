15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi ve FETÖ örgütlenmesine ilişkin açılan davaların görülmesine yeni yılda da devam edilecek. Ocak ayında 14 ilde 37 davada 2 bin 700 kişi yargılanacak. Bu davaların 13'ü darbe girişimiyle, 27'si ise FETÖ ile ilgili açıldı.

FETÖ mensupları devam eden davalarda 2019 yılında da hakim karşısına çıkacak. Ocak ayında sanık sayılı ve kamuoyunda önem taşıyan 37 dava görülecek. Bu davalarda 2 bin 700 kişi yargılanacak.



Bin 959 kişinin yargılandığı darbe girişimine ilişkin öne çıkan 5 ilde 13 dava bulunuyor. FETÖ yapılanmasına ilişkin ise 9 ilde 741 sanık sanıklı 27 dava var.



2 Ocak Çarşamba günü Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki darbe eylemleriyle ilgili açılan dava sürdürülecek. 245 sanığın yargılandığı davaya Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi bakıyor.



Aynı gün Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin açılan 521 sanıklı davanın yeni celsesi yapılacak. Eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor da dava yargılanıyor.



Bu ay Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ele geçirilmesi teşebbüsü ile Genelkurmay Başkanlığı ve Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin açılan davalara da Ankara'da devam edilecek.



Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve Hava Harp Okulu'ndaki darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin açılan davaların duruşmaları ise İstanbul'da olacak.







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