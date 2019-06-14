Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir konuşma yapan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, EYT'lilerin sorunlarına değindi. Şevkin, "Emeklilikte yaşa takılanlara hak teslimi yok" dedi. CHP'li Şevkin, "Emeklilikte Yaşa Takılanın sorunu çözülmüyor" ifadelerini kullandı

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TBMM'de emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin sorununu dile getirdi.



Bir konuşma yapan Şevkin, şunları söyledi:



"Türkiye'nin kanayan yarası, işsizlik. Gerçek işsizlik rakamları, 9 milyona yaklaştı. Sağlıkta, tarımda, mühendislikte, öğretmenlikte atama yok. Emeklilikte yaşa takılanlara hak teslimi yok. Üniversite mezunlarımız, işsiz, mülakatlarda yandaş torpili var. Kadın ve çocuklara yönelik şiddet, taciz ve tecavüzün alabildiğince arttığı bir dönemi yaşarken iş isterken kimi üniversite mezunu 'kocan çalışıyor ya' cevabı travmanın derinleşmesinden başka bir işe yaramıyor. Tüm bu olumsuzluklar yaşanırken bir de bakıyoruz ki eskilere adeta nur yağdırılıyor."



ulusal.com.tr