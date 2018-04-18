Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, erken seçim çağrısıyla gündeme oturan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün görüşecek.

Ankara'da nefesler tutuldu. Gözler Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli görüşmesine kilitlendi. Erdoğan bugün saat 13.30'da Bahçeli ile görüşecek.



Bahçeli'nin erken seçim çağrısı üzerine Erdoğan, gazetecilerin “Bahçeli’nin çağrısına bir yanıtınız olacak mı?” sorusuna, “Şu an itibariyle bir yorumum olmayacak” karşılığını verdi. Erdoğan, “Ama yarın (bugün) 13.30’da Bahçeli ile bir görüşmem var” diyerek seçim kararının ikili görüşmede netleşeceğini söyledi.



Tayyip Erdoğan, dün yaptığı grup toplantısındaki konuşmasında, MHP liderinin 26 Ağustos'ta erken seçim yapılmasına yönelik çağrısına değinmedi.



Erdoğan, AKP TBMM Grup Toplantısı'nın ardından AKP Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ve parti yöneticileriyle bir araya geldi.



Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.



Erdoğan, daha sonra iktidar kulisinde kendisini bekleyen gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Bahçeli'nin, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin 26 Ağustos'ta yapılmasına ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Sayın Bahçeli ile yarın 13.30'da Külliye'de görüşmemiz olacak. Görüşmemizde gerek bu süreçle ilgili gerekse bu tür açıklama ile ilgili; orada değerlendiririz. Şu anda benim herhangi söyleyecek bir şeyim yok. Söyleyeceklerimi zaten grupta söyledim." ifadesini kullandı.



ulusal.com.tr