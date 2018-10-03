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'Kriz yok' diyen AKP'li vekilin ağabeyi konkordato ilan etti

Denizli’de dün kriz ile ilgili açıklama yapan AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök’ün ağabeyinin şirketinin konkordato istediği ortaya çıktı.

'Kriz yok' diyen AKP'li vekilin ağabeyi konkordato ilan etti

Konkordato ilan eden şirketler kervanına Aslan Tekstil sahibi AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök’ün ağabeyi İsmail Aslan da eklendi.

Yerel Denizli24 Haber’in aktardığına göre döviz kurundaki aşırı dalgalanmaların ardından ortaya çıkan ortamda Denizlili tekstil şirketlerinin kendini koruma çalışmaları devam ediyor.

Şirketler bu kapsamda kendini koruma adına konkordato ilan ediyor.

Ök, dün yaptığı yazılı açıklamada Eylül ayında açıklanan tarihi ihracat rekorunun, her fırsatta IMF'yi gündeme getiren fırsatçılara en güzel cevap olduğunu diyerek “kriz yok” demişti.

Etiketler; #AKP #denizli #Nilgün Ök
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