banner999
TSK: 14 terörist etkisiz hale getirildi
TSK: 14 terörist etkisiz hale getirildi
Ateşkes Netenyahu'yu salladı
Ateşkes Netenyahu'yu salladı
Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşecek
Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşecek
Türkiye ve Bulgaristan arasında imzalar atıldı
Türkiye ve Bulgaristan arasında imzalar atıldı

Krize çözüm kurultayı

Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi yurdun dört bir yanında üretim ekonomisi ile krizin çözüm yollarını anlatıyor. Kurultay bukez Adana'da düzenlendi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Görev Vakfı Başkanı Mustafa Pamukoğlu ve iktisat profesörü doktor Ahmet Yaşar Aktaş Adanalılarla krizden çıkış yolunu tartıştı.

Krize çözüm kurultayı

Aydınlık Gazetesi ve Ulusal Kanal'ın ülke çapında düzenlediği "Üretim Ekonomisi ve Krize Çözüm Kurultayı"  Adana'da düzenlendi. 

Kurultayın açılış konuşmasını Ulusal Kanal Adana Temsilcisi Mustafa Işık yaptı.

Gazeteci Yazar Sayın Çetin Yiğenoğlu'nun yönettiği  kurultayda; Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Görev Vakfı Başkanı Mustafa Pamukoğlu ve Kastamonu Üniversitesi İktisad bölümünün kurucu Dekanı Profesör Doktor Ahmet Yaşar Aktaş konuşmacıydı. 

Doğu Perinçek, üretim devriminin yakın olduğunu söyledi. 

Pamukoğlu, "kriz yok" söylemine tepki gösterdi. 

Profesör Aktaş, üretim ekonomisinde köylülerin payına dikkat çekti. 

Kurultaya  eski Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aytaç Durak, Adana Belediye Meclis Üyesi Yalçın Akyol, CHP Adana eski Milletvekili Kemal Sağ , ADD Başkanı Atilla Eker, Adana Tahıl Üreticileri Birliği Bşk. Nur Özkan, Eski Adana Sanayi Müdürü Mustafa Yılmaz, eski Saimbeyli Eski Belediye Başkanı Buğur Yıldırım, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Karakeçililer Sosyal Yardımlaşma ile  Kışla ve İmamoğlu mahalle muhtarları katıldı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #ulusal kanal #aydınlık
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.