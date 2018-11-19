Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi yurdun dört bir yanında üretim ekonomisi ile krizin çözüm yollarını anlatıyor. Kurultay bukez Adana'da düzenlendi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Görev Vakfı Başkanı Mustafa Pamukoğlu ve iktisat profesörü doktor Ahmet Yaşar Aktaş Adanalılarla krizden çıkış yolunu tartıştı.

Aydınlık Gazetesi ve Ulusal Kanal'ın ülke çapında düzenlediği "Üretim Ekonomisi ve Krize Çözüm Kurultayı" Adana'da düzenlendi.



Kurultayın açılış konuşmasını Ulusal Kanal Adana Temsilcisi Mustafa Işık yaptı.



Gazeteci Yazar Sayın Çetin Yiğenoğlu'nun yönettiği kurultayda; Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Görev Vakfı Başkanı Mustafa Pamukoğlu ve Kastamonu Üniversitesi İktisad bölümünün kurucu Dekanı Profesör Doktor Ahmet Yaşar Aktaş konuşmacıydı.



Doğu Perinçek, üretim devriminin yakın olduğunu söyledi.



Pamukoğlu, "kriz yok" söylemine tepki gösterdi.



Profesör Aktaş, üretim ekonomisinde köylülerin payına dikkat çekti.



Kurultaya eski Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aytaç Durak, Adana Belediye Meclis Üyesi Yalçın Akyol, CHP Adana eski Milletvekili Kemal Sağ , ADD Başkanı Atilla Eker, Adana Tahıl Üreticileri Birliği Bşk. Nur Özkan, Eski Adana Sanayi Müdürü Mustafa Yılmaz, eski Saimbeyli Eski Belediye Başkanı Buğur Yıldırım, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Karakeçililer Sosyal Yardımlaşma ile Kışla ve İmamoğlu mahalle muhtarları katıldı.



ulusal.com.tr