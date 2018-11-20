Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi ekonomik krizden çıkış yolunu bu kez Mersinlilere anlattı. 500 Mersinlinin katıldığı panelde karamsarlık yerine üretim ekonomisi için mücadele çağrısı yapıldı.

Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'nin düzenlediği "Ekonomik Krize Çözüm" panelinin Adana'dan sonraki durağı Mersin oldu.



Perakendeci İş Adamları Derneği Başkanı Özcan Demir'in yönettiği panelde Görev Vakfı Başkanı Mustafa Pamukoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eski MTSO Başkanı Şerafettin Aşut konuşmacıydı.



Konuşmacılar, ekonomik krize karamsar yaklaşmak yerine üretim ekonomisi ile mücadele etmenin gerekliliğini vurguladı.



Aralarında sendikaların, avukatların, mühendislerin, çiftçilerin, esnaf odaları temsilcilerinin, eğitimcilerini ve üniversite öğrencilerinde olduğu 500 Mersinli katıldı panale. Konuşmacılar soru yağmuruna tutuldu.



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