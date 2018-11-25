Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik yazdı...

AKP ekonomik krizin altında eziliyor.

Seçim öncesinde halkın tepkisinden korktuğu için suçu başkasına atma derdinde.

Son günlerde toptancı depoları hedefte.

Erdoğan, bakanlar, AKP sözcüleri gözlerini depolara dikmişler. "Depoları basmakla" tehdit ediyorlar.



SOĞAN DEPOLARI

Şimdi de gündemde "soğan depoları" var.

Peş peşe baskınlar düzenleniyor.

Koca koca devlet yöneticileri "Depoda şu kadar soğan yakaladık, bu kadar soğan yakaladık" diye açıklamalar yapıyor.

Sanki olağanüstü bir durum yaşanıyor gibi anlatılıyor.



DEPOCULUK SUÇ MU?

Özellikle yandaş televizyonlar işi iyice abarttı.

Depoculuk suç gibi gösteriliyor.

Gelişmeler üzerine Amasyalı soğan tüccarı bir tanıdığım aradı. Tepkiliydi. "Televizyonlar sanki fuhuş yaparken, uyuşturucu imal ederken basılmış gibi depoları gösteriyor" dedikten sonra başladı anlatmaya:



DEPOLAR DOLU

"Dayanıklı tarım ürünleri 15-20 günde hasat edilir.

Bunlar aynı gün ya da kısa sürede tüketiciye pazarlanmaz.

12 ay boyunca satılır.

Ürünler de depolarda saklanır.

Depolara baskın yapılıyor.

Yapsınlar.

Sadece soğan yok.

Patates var, elma var, fasulye var, nohut var, ...

Hasat mevsimi yeni bittiği için tüm depolar dolu.

Bunda ne var?



SUÇUMUZ NE?

Çiftçi ürününü pazarlar, parasını alır.

Eskiden bu işi daha çok üretici birlikleri yapardı.

Çukobirlik, Tariş, Fiskobirlik, Marmarabirlik, ...

Hepsi çökertildi.

Biz çökertmedik, iktidara gelen partiler çökertti.

Şimdi bu işi biz tüccarlar yapıyoruz.

Çiftçiden aldığımız malı depolarda tutuyoruz, yıl boyu satıyoruz.

Suç mu işliyoruz?

O depoları devlet bilmiyor mu?

Teşvik vermedi mi?



DEREYE DÖKÜLÜRKEN NEREDEYDİNİZ

Soğan fiyatı artıyor biz suçlanıyoruz.

Patates fiyatı artıyor, biz suçlanıyoruz.

Fasulye fiyatı artıyor, biz suçlanıyoruz.

Elma fiyatı artıyor, biz suçlanıyoruz.

Çiftçi patatesini, soğanını satamazken, dereye dökerken neredeydiniz?

Nasrettin Hoca’nın deyimiyle hırsızın hiç mi suçu yok.

Tarımı bu hale getirenler niye tartışılmıyor?"



ALGI YÖNETİMİ

Toptancı tanıdığımın tepkisi böyle.

Konuştuğum diğer toptancılar da benzer şeyler söylediler.

AKP, yaşanan krizin sorumluluğunu başkasına yüklemeye çalışıyor.

Ekonominin yapısal sorunlarını halının altına süpürerek, dikkatleri başka yerlere çevirme peşinde. Bazen tamamen dış güçler, bazen patates, bazen de soğan toptancısı suçlu.

Oysa ki durum apaçık ortada.

Tarım ve hayvancılıkta yaşananların sorumlusu, 16 yıldır ülkeyi yöneten AKP.

Bu gerçeği algı yönetimi ile gizlemek de mümkün değil.

Halkı aptal yerine koymayalım...