Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ara karar açıklandı
İstanbul Ümraniye'de Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin görülen davada, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Sinirlerine hakim olamayarak duvara yumruk atan maktulün babası Cemil Kundakçı, hakkında işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.
Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye ilçesi Sıddık Sokak'ta meydana gelmişti. Müzisyen Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi ve aralarının iyi olduğu bilinen arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan (21) bu konuda yardım talep etti. Kubilay Kaan Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.
Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler bir saldırı gerçekleştirdi. Silahtan çıkan kurşunların hedefi olan ve ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Cinayet sonrası başlatılan operasyonlarda aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaatin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 8 kişi gözaltına alınarak tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dosyada toplam 10 isim sanık sıfatıyla yer aldı.
İstanbul Anadolu Adliyesi 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmada; tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avci, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Ahmet Özkoç, Engin Taşkıran ile tutuksuz sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu ve Bilal Kadayıfçıoğlu salonda hazır bulundu.
Tutuksuz yargılanan sanık İzzet Yıldızhan duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, taraf avukatları ile maktul Kubilay Kaan Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı ve annesi Ülker Kundakçı da mahkeme salonunda yerini aldı.
OLAY GECESİNİN KAN DONDURAN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Duruşmada söz alan Yalçınay Yıldız, cinayet gecesi yaşananları tüm detaylarıyla mahkeme heyetine aktardı. Yıldız, ifadesinde şunları söyledi:
"Bizi stüdyoya Kubilay'ın götürmesini istedik. O sırada Vahap Canbay'ı temizlikçi aradı ve Aleyna'nın hayatında biri olduğunu söyledi. Canbay ağlamaya başladı. Ben de Aleyna'yı arayıp doğru olup olmadığını sordum. Daha sonra telefonu Canbay aldı ve ağladı. Ardından Kubilay telefonu alarak, "Abla sizi barıştırmak istiyorum" dedi. Sonra stüdyoya gittik. Oradaki bir kadın temizlik olduğunu söyleyerek bizi içeri alamayacağını söyledi. Bu sırada Aleyna ile Canbay'ın ortak köpeği Mokka da oradaydı. Ben de "Gelirler, belki barışırsınız." dedim. Daha sonra Bertin'i aradım ancak telefon meşgule düştü. Bir süre sonra Aleyna bizi arayarak, "Çok geç geleceğiz." dedi. Yanında kimin olduğunu sordu. Ben de "Kubilay var" dedim. "Tamam" dedi.
O sırada Kubilay annesiyle telefonda konuşuyordu. Daha sonra Aleyna'yı da aradı. Biz birkaç kez tuvalet ihtiyacı için bulunduğumuz yerden ayrılıp geri geldik. En son Aleyna beni arayarak, "Şarkımı yükledin mi?" diye sordu. Ben de "Yükledim" dedim. Ardından "Eve geçiyoruz" dediler. Biz de beklemeye devam ettik. Bir süre sonra çakarlı bir araç geldi. İlk başta bir milletvekilinin geldiğini sandık. Araçtan beyaz tişörtlü bir kişi indi ve aracın camına vurdu. Canbay kapıyı açmak istedi ancak karşı taraftaki kişi kapıyı sert şekilde çekti. Daha sonra o kişinin sağ elinde silah olduğunu gördüm. Karşı taraftaki kişi, "Bir daha sizi görmeyeceğim" dedi. Ardından silah sesi duydum. Canbay da "Yapma, yapma" diye bağırıyordu"
Duruşmada sanıklar da kendilerine yöneltilen suçlamalara karşı savunmalarını gerçekleştirdi. Sanık Aleyna Kalaycıoğlu söz alarak, "Azmettiriciliğime karşı hiç bir beyan yoktur Herkes benim suçum olmadığını biliyor. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm. Ne Alaattin bir insanı durduk yere öldürecek kadar cahil ne de ben böyle bir şey yaptıracak biriyim" dedi.
Olayın bilgisi dahilinde gerçekleşmediğini savunan Alaattin Kadayıfçıoğlu ise, "Çok üzgünüm. Olay benim kontrolüm dışında gelişmiş bir olaydır. Aileden de çok özür dilerim" ifadelerini kullandı.
Duruşmaya SEGBİS üzerinden katılan İzzet Yıldızhan, "Geçen verdiğim ifadem açık ve net. Çok mağdurum. Konserlerim var yurt dışına gidemiyorum. Biz bu konudan sıyrılmak istiyoruz. Hiç bir şey yapmadığım halde bu mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" şeklinde konuştu.
Maktul Kubilay Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı, duruşma sonrası adliye içerisinde duvara yumruk attı. Kundakçı, yaşanan bu gelişme üzerine "Devlet malına zarar verme" suçundan ifadesinin alınması için karakola götürüldü.
Mahkeme heyeti, taraf beyanlarının ve sanık savunmalarının alınmasının ardından dosyada yer alan eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 7 Ekim tarihine erteledi. Sanıkların tutukluluk hali ise devam ediyor.