Küçük çocuğun formasını zorla çıkarttırmışlardı: Başsavcılık düğmeye bastı, zanlı yakalandı!

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, tribündeki küçük bir çocuğun üzerindeki formasının zorla çıkarttırılmasıyla ilgili başlatılan adli soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Küçük çocuğun formasını zorla çıkarttırmışlardı: Başsavcılık düğmeye bastı, zanlı yakalandı!
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen tahkikat kapsamında, çocuğa baskı ve tepki gösterdiği belirlenen zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

2 AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA AÇILDI

Sosyal medyada yayılan ve kamuoyunda infiale neden olan görüntülerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı derhal harekete geçti. Şüpheli Ş.A. hakkında:

6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun,
Çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçlamalarıyla adli soruşturma başlatıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ SANİYE SANİYE İNCELENDİ

Emniyet birimleri tarafından stadyum içi ve sosyal medyaya yansıyan tüm video kayıtları detaylı şekilde mercek altına alındı. Yapılan teknik incelemede, olay esnasında görevli polis memurunun küçük çocuğu kucağına alarak güvenli alana tahliye ettiği ve çocuğa yönelik herhangi bir fiziki darp temasının bulunmadığı tespit edildi.

Tribünde küçük çocuğa yönelik sözlü ve fiili baskı kurarak tepki gösterdiği saptanan Ş.A., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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