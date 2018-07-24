banner982
Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması
Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması
Şırnak'ta çatışma: 1 asker yaralı
Şırnak'ta çatışma: 1 asker yaralı
20 bin öğretmen ataması yapıldı
20 bin öğretmen ataması yapıldı
İstanbul'da şiddetli yağış etkili oluyor
İstanbul'da şiddetli yağış etkili oluyor

Küçük Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Tokat’ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz’da kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış’ın anne ve babası, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Çelişkili ifade veren Atış çifti, Zile Cezaevi'ne gönderildi.

Küçük Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Kayıp Minik Evrim’in anne ve babası çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Evrim, Tokat’ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz günü kayboldu. Babaannesi Satı Atış, hayvanları otlatmaya giderken, Evrim'i çadırda bıraktı, döndüğünde torununu bulamadı. 

Çevrede aradılar. Bulamayınca komşulardan yardım istediler. Jandarmaya da haber verildi. Bugüne kadar hiçbir ize rastlanamadı.

Bölgede arama çalışmaları sürerken Evrim'in annesi, babası, amcası, babaannesi ve köy sakinlerinden Ali Hin önceki gün gözaltına alındı.

Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı'nda alınan ifadelerinin ardından babaanne Satı Atış, amca Niyazi Atış ve Ali Hin, serbest bırakıldı. 

Çelişkili ifade veren, Evrim'in annesi ve babası tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Atış çifti nöbetçi mahkemece tutuklandı. 

ulusal.com.tr


Kaynak: DHA
Etiketler; #evrim #kayıp evrim #tokat #tutuklama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.