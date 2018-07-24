Tokat’ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz’da kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış’ın anne ve babası, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Çelişkili ifade veren Atış çifti, Zile Cezaevi'ne gönderildi.

Kayıp Minik Evrim’in anne ve babası çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Evrim, Tokat’ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz günü kayboldu. Babaannesi Satı Atış, hayvanları otlatmaya giderken, Evrim'i çadırda bıraktı, döndüğünde torununu bulamadı.



Çevrede aradılar. Bulamayınca komşulardan yardım istediler. Jandarmaya da haber verildi. Bugüne kadar hiçbir ize rastlanamadı.



Bölgede arama çalışmaları sürerken Evrim'in annesi, babası, amcası, babaannesi ve köy sakinlerinden Ali Hin önceki gün gözaltına alındı.



Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı'nda alınan ifadelerinin ardından babaanne Satı Atış, amca Niyazi Atış ve Ali Hin, serbest bırakıldı.



Çelişkili ifade veren, Evrim'in annesi ve babası tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Atış çifti nöbetçi mahkemece tutuklandı.



ulusal.com.tr