Küçükçemece Kanarya mahallesinde 5 yaşında kız çocuğunun cinsel istismara uğraması Türkiye'nin gündemine oturdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istismarcının yakaladığını açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ise açılacak tüm davalara müdahil olacaklarını duyurdu. İstanbul Valiliği Küçükçekmece'deki çocuk istismarına ilişkin yapılan açıklamada, "Küçükçekmece'de ilçemizde yaşanan çocuk istismarı olayının faili yakalandı" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kişinin yakalandığını böyle duyurdu.



Türkiye'nin gündemine oturan ve halkı isyan ettiren olayın ardından Emniyet güçleri harekete geçmiş, 50 kişilik bir ekiple yoğun bir çalışma yürütmüştü.



Failin yakalandığı haberi ilk olarak İçişleri Bakanı'ndan geldi. Soylu, çocuğun yakınlarıyla da görüştüğünü söyledi.



İstismarcı, Küçükçekmece'de yakalandı. Zanlının 18 yaşındaki Pakistan uyruklu M.V. olduğu bildirildi. M.V.'nin 1.5 yıl önce Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği ve seyyar olarak çanta satışı yaptığı belirtildi.



Ardından gözaltı sayısı 9'a çıktı. Gözaltına alınanların 2'sinin Türk, 7'sinin ise yabancı uyruklu olduğu ifade edildi.



Hastaneden taburcu edilen çocukla ilgili açıklama ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'dan geldi. Bakanlık açılan tüm davalara müdahil olacaklarını duyurdu.



Selçuk, çocuğun ve ailenin durumunun yakından takip edildiğini bildirdi. Hadise ile ilgili bir klinik psikolog, psikolog ve sosyal hizmet uzmanı görevlendirildi.

"Üç görevlimiz de şu anda ailemizin yanında. Klinik psikoloğumuz da 24 saat çocuğumuzun ve ailemizin yanında kalacak. Anlık olarak çocuğumuzun tedavi sürecini ve rehabilitasyonunu takip ediyoruz. Failin en ağır cezayı alması için adli süreci yakinen takip edecek ve açılan tüm davalara müdahil olacağız. Bakanlık olarak şiddet ve istismara karşı 'sıfır tolerans' ilkesiyle mücadele etmeye devam edeceğiz"





İstanbul Valiliği'nden de açıklama geldi

İstanbul Valiliği Küçükçekmece'deki çocuk istismarına ilişkin yapılan açıklamada, "Küçükçekmece'de ilçemizde yaşanan çocuk istismarı olayının faili yakalandı" denildi.

Açıklamada, "Küçükçekmece ilçemizde 22 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen küçük yaştaki çocuğun istismarı olayını bir kez daha nefretle kınıyor, yavrumuza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Masum yavrumuzun bu çirkin olaydan olumsuz etkilenmemesi ve normal hayatına kavuşması için doktorlarımız, çocuk psikiyatristi ve psikologlarımızca süreç yakından takip edilmiş ve mümkün olan en kısa sürede tedavisi tamamlanarak taburcu edilmiştir." ifadelerinde yer verildi.



Açıklama şöyle devam etti:

''Bu olayın kısa zamanda aydınlatılması ve failin adalete teslim edilmesi için Asayiş, Çocuk Şube, Terörle Mücadele, Siber Suçlar, İstihbarat, Güvenlik, Çevik Kuvvet ve diğer birimlerimizden sadece bu olay için özel ekipler oluşturulmuş ve titizlikle devam eden yoğun çalışmalar sonucu fail yakalanmıştır. Olayın adli soruşturması devam etmektedir. İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bütün ekiplerimizi, bu olayın aydınlatılmasında göstermiş oldukları üstün gayretlerden dolayı canı gönülden tebrik ediyor, sağduyulu davranarak yardımcı olan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İlimizde yaşanan vicdanları sızlatan bu insanlık dışı ve asla kabul edilemez olayların bir daha tekrarlanmaması için toplumsal birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.''



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